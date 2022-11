Premier « Éclair de Génie Café » par Christophe Adam

Paris (75)

On connaissait Christophe Adam, cet ex de chez Fauchon, qui avait développé il y a 10 ans ses « éclairs de génie » et lancé ses propres boutiques, avec les fameux éclairs en produit phare en France, mais aussi à l’étranger. Pour attirer les becs sucrés de la capitale (mais aussi les salés), le voilà qui revient sur Paris pour nous dévoiler un coffee shop nouvelle génération, avec boissons sucrées et gourmandes et pâtisseries délirantes.

C’est dans un quartier très passant, au 122 rue Montmartre dans le IIe arrondissement parisien, qu’il expose son spot gourmand. Quelque 45 m2 et moins de 20 places assises pour se régaler de viennoiseries plantureuses, de gâteaux de voyage, d’éclairs exclusifs…

Le concept est lancé : être au contact et au plus près des souhaits de la clientèle, en lui proposant plus de fraîcheur, d’inédit et de saisonnalité.

Pour une pause déjeuner, nous avons sélectionné un étonnant croissant où une burrata côtoyait de la figue, du pesto, du granola et des framboises (8 €). La pâte du croissant est croustillante et le challenge de ne pas le sucrer est réussi.

Néanmoins, c’est sur l’offre sucrée que la réussite est totale avec d’excellents éclairs goûtus, comme le vanille-noix de pécan ou le café (7,50 €). À accompagner d’un bon café. Et pas n’importe lequel ! Il y a 2 choix de cafés d’un torréfacteur de Strasbourg, avec deux crus de différentes origines. Très gourmands, le café et le chocolat peuvent être viennois, avec une crème fouettée à base de mascarpone et des morceaux de brownies ; à moins de préférer le latte pistache, un café long agrémenté d’un sirop de pistaches iraniennes et de fleur d’oranger.

Si le cœur vous en dit, alors essayez une des créations des plus originales de Christophe Adam. Il s’agit des nénuphars aux pétales de chocolat, au fruit de la passion et à la framboise. Quand le serveur verse du chocolat chaud autour de la fleur, ses pétales s’ouvrent. Un grand moment… qui se chiffre cependant à 25 € la fleur !

Éclair de Génie Café, 122 rue Montmartre, 75002 Paris