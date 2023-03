Premières impressions de l’Ordre de Malte

De Baecque & Associés/E. Daval

Il y a quelques semaines, la dispersion à Drouot de la bibliothèque du président Giscard d’Estaing a mis en évidence des ouvrages précieux sur l’histoire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Rhodes et de Malte. L’ancien président de la République possédait l’édition révisée des statuts de l’Ordre de Malte, Statuta hospitalis Hierusalem (Rome, 1588, in-folio), qui a été vendu 5 760 € à Drouot, le 13 décembre 2022 par la maison Beaussant Lefèvre & Associés. La bibliographie maltaise est d’importance, tant grâce à son histoire presque millénaire que par les publications enrichies d’illustrations, portraits et plans gravés. Outre ces statuts de 1588, les bibliophiles recherchent également les différentes éditions de l’Obsidionis Rhodiae urbis descriptio, d’abord publié à Padoue en 1480 (petit in-4° de 16 feuillets) et à Venise (in-8°). Ce premier incunable sur l’Ordre fut largement complété par son auteur Caoursin jusqu’en 1486. Valéry Giscard d’Estaing possédait un exemplaire de l’édition originale de la traduction allemande (Strasbourg, Martin Flach, 1513, in-folio), parti à 6 400 €.

Est-ce un hasard ? La maison De Baecque & Associés assistée par Edgard Daval dispersera à Drouot, le 24 mars 2023, la « Bibliothèque d’un humaniste marseillais ». Celle-ci comprend notamment plus de cinquante titres consacrés à l’Ordre de Malte. En tête, l’Istoria della sacra religione ed illustre milizia di S. Gio. Gerosolimitano (Rome Gugliemo Facciotti, 1602, 3 volumes in-folio), dont un exemplaire en mauvaise condition relié en vélin, est estimé 200/400 €. Ce premier ouvrage, en dehors des Statuts, racontant l’histoire de l’ordre de Malte, a été composé par Giacomo Bosio (1544-1627). Nous en préférons la seconde édition de 1621/1629. La plupart des auteurs qui le suivirent, comme Pierre de Boissat (1556-1613), s’inspireront en partie de ces écrits. Son ouvrage Histoire des Chevaliers de l’Ordre de S. Jean de Hierusalem contenant leur admirable institution & la suite des guerres de la Terre Saincte où ils se sont trouvez… a été réédité six fois. Selon Hellwald, auteur d’une bibliographie de l’Ordre de Malte, cet ouvrage en grande partie tiré de l’édition originale de Bosio comporte de nombreuses inexactitudes ; mais il est orné d’un titre gravé, de 60 portraits des grands maîtres in-texte, de 4 plans in-texte et de 4 plans en pleine page, d’une carte dépliante et d’un arbre généalogique. Un exemplaire de l’édition de Paris (Jacques D’Allin, 1658-59, 3 parties reliées en 1 volume in-folio), relié en vélin ivoire, orné, est estimé 2 000/3 000 €. Vraiment un bel exemplaire !

Après lui, parmi les historiens de l’Ordre, l’abbé René Aubert de Vertot (1655- 1735) a puisé lui aussi ses sources chez Bosio. Son Histoire des chevaliers est sans doute le plus renommé. Ce succès tient pour la plus grande part à sa qualité d’exécution, aux 71 portraits de grands maîtres gravés par J.-F. Cars et à ses six cartes doubles, sans oublier le portrait de l’auteur en frontispice. Un exemplaire de la première édition, relié en veau marbré très orné, est estimé 500/700 €. Il a connu une quinzaine de rééditions.

De Baecque & Associés, 132 boulevard Raspail, 75006 Paris