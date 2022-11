Princes à Chambord

DR

Chambord ! Essayons d’imaginer ce que fut ce château avant qu’il ne devienne celui que nous connaissons et admirons. C’est assez simple, il s’agissait d’un donjon carré flanqué de quatre tours. Après la victoire de Marignan, François Ier décida de faire construire à sa gloire un grand édifice dans le style néoplatonicien. La défaite de Pavie en 1525, suivie par l’incarcération du roi à Madrid, lui fut paradoxalement bénéfique. Les travaux furent interrompus entre 1525 et 1526. Libéré, François Ier reprit alors son idée première. Sans entrer dans le détail de la construction, il apparaît que Chambord est certainement le plus beau des châteaux de la Loire et peut-être de l’Europe entière. Cette demeure, qui n’est pas faite pour être habitée (sinon par des fées et des princesses rêvées), n’a cessé d’entretenir sa légende. « La grandeur et la variété des événements dont le château de Chambord réveille le souvenir, la majesté et la richesse de l’architecture de ce beau monument de la Renaissance excitent, depuis plus de trois siècles, la curiosité et l’admiration de tous… », notait en guise d’introduction à un petit ouvrage consacré à Chambord paru en 1834, Louis de La Saussaye (1801-1878).

Chambord est-il vraiment unique ? Assurément, mais si l’on regarde dans d’autres contrées, on ne manquera pas découvrir d’autres chefs-d’œuvre architecturaux pouvant rivaliser avec lui. C’est le cas d’Udaipur, l’ancienne capitale du royaume du Mewar, dans l’État du Rajasthan, à l’ouest de l’Inde. Surplombant le lac Pichola, onze palais royaux somptueux sont réunis aujourd’hui sous le nom de City Palace Museum d’Udaipur. Celui-ci et Chambord ont signé, en avril 2015, une convention de partenariat pour une coopération touristique et patrimoniale.

Il y avait de quoi, les deux palais ont été parmi les premiers à être photographiés ! Chambord, dès 1843, par Henry Fox Talbot (1800-1877), et Albert Stapfer (1802-1892) à quelques semaines d’intervalle, suivis par Gustave Le Gray (1820-1864) en 1851, et encore par Séraphin-Médéric Mieusement (1840-1905). 21 tirages réalisés en 1868 par ce dernier, illustrant un album signé par Auguste Millot, a été adjugé 4 300 €, en juin 2011 à Vendôme, par la maison Rouillac. De son côté, Udaipur, dès 1874, a fait l’objet de nombreuses vues prises par Mohanlal ou Seth Kanak Mal. La collection de photographies d’Udaipur retrace la vie et l’activité des rois. Il se trouve qu’une famille de photographes, les Dreux, a saisi Chambord et sa vie durant trois générations, constituant un fonds remarquable.

Ces regards photographiques mis en parallèle permettent de pénétrer à l’intérieur de ces deux palais et de les faire revivre. Témoins du passé et de l’histoire contemporaine, ces clichés révèlent des présences insoupçonnées comme celle de John F. Kennedy à Chambord en 1937, ou Roger Moore durant le tournage d’Octopussy à Udaipur en 1982. Les membres de la famille Dreux, héros de Chambord, le font vivre et laissent croire aux visiteurs qu’ils peuvent être eux aussi des princes.

L’exposition « Vie(s) de château(x) », qui se tiendra jusqu’au 5 mars 2023, esquisse une forme de dialogue photographique entre Chambord et le palais d’Udaipur avec lequel la résidence de François Ier est jumelée depuis 2015.