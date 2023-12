Prix du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines : à vos marques, prêts, lisez !

Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines invite les passionnés de littérature à participer à la troisième édition de son Prix du livre, s’étendant du 15 novembre 2023 au 27 avril 2024.

Récompenser des dystopies contemporaines

Le Prix du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines inauguré lors du premier Salon du livre en 2022, connu sous le nom « Les Visionnaires », se distingue par sa volonté de célébrer des œuvres de fiction qui portent un regard novateur et pertinent sur les problématiques actuelles. Pour cette nouvelle édition, trois romans ont été sélectionnés pour leur capacité à explorer les enjeux du monde de demain. Ces œuvres, choisies pour leur originalité et leur pertinence, visent à susciter la réflexion sur des questions contemporaines et futures. Le public est invité à lire ces romans et à voter pour celui qui, selon lui, mérite le titre de « Visionnaire » de l’année.

Les 3 romans en compétition :

–Les Terres animales de Laurent Petitmangin, qui narre la vie d’une petite communauté restée dans un village frappé par une catastrophe nucléaire. Marc, Alessandro, Lorna, Sarah et Fred, âmes perdues dans cette zone interdite où la nature reprend ses droits, vont être amenés à remettre en question leur mode de vie, après l’arrivée inattendue d’un nouvel être… symbole d’un futur possible.

–Panorama de Lilia Hassaine, racontant la mystérieuse disparition d’une famille, dans un monde utopique harmonieux, rompant brusquement la quiétude apparente de leur société de la Transparence. Hélène, ex-commissaire de police, sort alors de sa retraite pour mener l’enquête.

–Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig. Sentant la fin du monde approcher, une riche famille décide de se créer un paradis technologique et confortable sur une île. Ils semblent un temps vivre paisiblement, jusqu’à ce que l’extérieur ne réponde plus. Une question se pose alors : comment survivre à l’ennui, et à quoi bon vivre, si l’on est seul au monde ?

Dix participants seront tirés au sort parmi les votants pour recevoir des chèques-lire à gagner d’une valeur de 50 € ! Le trophée sera remis par l’auteure Sibylle Grimbert, lauréate de l’édition 2023, accompagné d’une dotation de 5 000 euros.