Promenades urbaines à La Défense : les Extatiques

Hauts-de-Seine (92)

Jusqu’au 1er octobre 2023, les rues de La Défense et les abords de la Seine Musicale (92) accueillent l’exposition artistique Les Extatiques. Sur le thème des quatre éléments, cet évènement à ciel ouvert constitue une véritable célébration de l’art contemporain accessible à tous.

Rassemblant huit artistes de renommée internationale, cette 6e édition souhaite épater ses visiteurs, promettant créativité et audace. Entre sculptures, couleurs acidulées et motifs de néons, le public se trouve plongé dans une promenade urbaine, où l’art se mêle à des paysages naturels ordinaires, libérés des salles de musées. Transmettant une énergie vibrante, les Extatiques captive l’œil des passants et les plonge dans un monde entre imaginaire et réel.

L’exposition les Extatiques utilise l’art comme langage universel pour choquer, interpeller et faire passer des messages, conformément à la vision de Fiodor Dostoïevski selon laquelle « l’art sauvera le monde ». En tant que mode d’expression indépendamment de la langue, de la culture ou du mode de vie, l’art a le pouvoir de nous faire entendre et comprendre les uns et les autres. Cette exposition illustre parfaitement l’idée d’utiliser l’art pour susciter des émotions et transmettre des messages significatifs.

Ayant différentes inspirations, les œuvres ont toutes un même objectif bien particulier : interpeller les passants par leurs engagements envers la préservation de l’environnement. Elles offrent un nouveau regard sur des éléments fondamentaux de notre existence et nous invite à repenser notre relation avec la nature. Au-delà de son aspect esthétique, l’exposition met en lumière la beauté de notre environnement et la nécessité de le protéger. Dans une certaine continuité, les artistes ont utilisé des matériaux durables, prenant en compte l’impact de leurs créations sur l’écosystème où sont exposées leurs œuvres. Ce rassemblement d’artistes internationaux, permis par le commissaire Fabrice Bousteau, n’est pas hasardeux et démontre que le changement climatique est un sujet universel qui affecte toutes les civilisations.

L’exposition tourne autour d’un thème particulier lié à l’environnement : les quatre éléments que sont l’eau, la terre, le feu et l’air. Ces éléments ont été choisis après avoir examiné les deux sites où se déroulent actuellement l’exposition. Cette aventure artistique nous pousse à découvrir des œuvres qui bousculent nos sens et transforment notre perception de la réalité, en invitant le public à observer les lieux d’un nouvel œil. Jouant sur les échelles, cette exposition nous engage à repousser les limites de notre imagination pour nous transporter dans un monde où l’extraordinaire côtoie le quotidien.