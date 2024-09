« Quand l’art prend l’air » : une immersion dans le Land Art au parc des carrières René Dumont

La ville de Fontenay-sous-Bois située dans le Val-de-Marne (94) accueille une expérience artistique unique avec l’exposition « Quand l’art prend l’air », organisée par le collectif Ohého au Parc des Carrières René Dumont.

Parc des Carrières René Dumont

Jusqu’au 29 septembre 2024, le parc des carrières René Dumont se transforme en une galerie à ciel ouvert, fusionnant nature et art pour une immersion totale dans le Land Art.

Le collectif Ohého propose une rencontre inédite entre la nature et l’art à travers des œuvres de Land Art. Ces créations artistiques utilisent des matériaux naturels trouvés sur place – bois, pierres, feuilles et autres éléments – pour créer des installations éphémères qui dialoguent avec l’environnement. Ces œuvres transforment le parc en un espace où l’art et la nature coexistent harmonieusement, invitant les visiteurs à redécouvrir le paysage sous un angle artistique.

L’exposition « Quand l’art prend l’air » ne se limite pas à une simple déambulation parmi les œuvres. Tous les week-ends, une variété d’animations engageantes et interactives sont proposées au public :

Ateliers artistiques : participez à des ateliers de création où vous pourrez réaliser vos propres œuvres de Land Art, guidés par des artistes du collectif.

Performances : assistez à des performances artistiques en direct, où les artistes créent des œuvres éphémères sous vos yeux.

Visites botaniques : découvrez la richesse botanique du parc lors de visites guidées, apprenant à reconnaître les différentes espèces de plantes et arbres.

Concerts : profitez de la musique en plein air avec des concerts qui animent le parc, créant une ambiance conviviale et festive.

Contes : écoutez des conteurs vous transporter dans des récits inspirés par la nature et le parc.

Concours de pique-nique : participez à des concours de pique-nique où l’originalité et la créativité sont récompensées.

En plus des animations artistiques, le parc propose un espace de détente avec un bar et des stands de restauration, offrant une sélection de boissons et de mets à savourer en plein air. C’est l’occasion idéale de se détendre, de discuter des œuvres exposées et de profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis.

« Quand l’art prend l’air » est une invitation à explorer la rencontre entre l’art et la nature dans un cadre exceptionnel.