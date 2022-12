Quels chocolats pour les fêtes ?

Patrick Roger

Le chocolat est réellement un incontournable pour les fêtes de fin d’année.

Piochez à l’envi dans cette sélection festive de chocolats à offrir !

Le coffret Weiss

Sous un superbe emballage bleu roi avec fleur de gingko et ruban marqués à chaud en guise de déco, le coffret « Tradition » regroupe les incontournables de la Weiss : pralinés et ganache nature enrobés de chocolat noir et lait.

Coffret 280 g à 35,20 €

• Plus d’informations sur https://www.chocolat-weiss.fr/fr/

Le « Sapin Vertige de Cadeaux » de La Maison du Chocolat

Encore une fois, Nicolas Cloiseau nous émerveille avec sa pièce artistique, une édition limitée de 7,2 kilogrammes et 90 centimètres de haut, entièrement réalisée à la main. Pas moins de 33 heures de travail pour accumuler quelques 14 cadeaux en chocolat Pure Origine Cameroun.

La difficulté du travail réside en partie dans le chocolat ajouré à la main au niveau de plusieurs endroits (1 800 perforations). Et c’est une petite beauté : les nœuds en chocolat et la superposition des boîtes de cadeaux sont parfaitement réalisés.

Comptez 1 800 €

• À retrouver dans les boutiques à Paris. Plus d’informations sur https://www.lamaisonduchocolat.com/fr_fr

Les carrés de chocolat Nespresso et Pierre Hermé

Partenariat « Infiniment Exquis » entre Pierre Hermé et la maison de café chère à George Clooney… Nespresso propose des carrés de chocolats noirs 70 % d’un cacao Pure Origine République Domincaine, où les baies de Timur récoltées au Népal apportent une note épicée de poivre et de fleurs.

Comptez 9 €

• À retrouver dans les boutiques Nespresso. Plus d’informations sur https://www.nespresso.com/fr/fr/

Les sachets de Révillon

Connue pour ses papillotes, la société Révillon propose des truffes, malakoffs, escargots, pétards, rochers. Nous avons sélectionnéles escargots : ces bonbons de chocolat sont fourrés de praliné fondant, de praliné aux éclats de noisette caramélisées, de praliné éclats de crêpe.

Papillotte 370 g, 8,49 €

• Plus d’informations sur https://www.revillonchocolatier.fr/

Les tablettes de Cluizel

Entreprise du Patrimoine Vivant, la Manufacture Cluizel est symbole depuis 70 ans de savoir-faire artisanal à la française. En édition limitée, la tablette « Exploraçao » rend hommage à un jeune chocolatier pour sa créativité.

De vert et de brun, la tablette d’Erwan Grenouilleau-Pavageau est piquetée de menthe et de cacahuètes caramélisées. Une douceur très originale.

Tablette 100 g, 9,35 €

• À retrouver dans les boutiques Cluizel. Plus d’informations sur https://www.cluizel.com/fr/

Les pommes de pin et les mawashi de Patrick Roger

Le sculpteur chocolatier Patrick Roger propose des compositions étonnantes, à l’image de ces pommes de pin en chocolat malgache (65 %), bâtonnets d’amande caramélisés d’oranges confites et de raisins secs.

« Mawashi » évoque la ceinture portée par les sumos ou une technique de pied circulaire venant des arts martiaux. Pour Patrick Roger, il s’agit de longs bâtons en chocolat noir de Madagascar (65 %). Les bâtons émergent du carton vert émeraude, formant un beau contraste de couleurs.

• À retrouver dans les boutiques Patrick Roger. Plus d’informations sur https://www.patrickroger.com/

Le puzzle De Neuville

Les enfants vont adorer ce puzzle très doux, car réalisé en chocolat blond : il est à l’image du monde merveilleux des contes de Noël.

Comptez 7,90 €

• À retrouver dans les boutiques De Neuville. Plus d’informations sur https://www.chocolat-deneuville.com/

Les Boîtes Jean Paul Hévin

Assortiment de 38/42 chocolats, composé de ganaches Grands Crus de cacaos, de pralinés croustillants maison, de caramels mousseux sans oublier les fourrages fruitées et épicées.

Boîte 320g , 42€

• En exclusivité aux Galeries Lafayette

Les pétales de Boissier

Célèbre pour ses boîtes bleues en fer blanc ou ses boîtes à chapeaux garnis de douceurs, Boissier suggère les fins et incontournables pétales de chocolat fleuris : parfums de rose, de jasmin, de violette, de grué et thé au lait. La variété fruit est aux saveurs suivantes : mandarine, yuzu, myrtille, fraise, grué, thé au lait.

195 g, 47,50 €

• À retrouver dans les boutiques de Boissier. Plus d’informations sur https://maison-boissier.com/

Bouchées Ferrero Rocher

Qui n’a pas succombé à ces fameux rochers de Ferrero ?

Pour les plus gourmands, un format XXL au Printemps avec une pyramide de 96 pièces !

Comptez 99 €

• En exclusivité au Printemps

Les giandujas de Pierre Marcolini

En forme d’étoiles, le Belge aux mains d’or, Pierre Marcolini, propose des giandujas de 6 différentes sortes dans son coffret : du gianduja chocolat chocolat blanc, dentelle de Quimper ; du gianduja au chocolat noir de Madagascar, noisettes du Piémont entières grillées ; du gianduja au chocolat noir maison, croustillant de dentelle de Quimper et éclats de caramel ; du gianduja chocolat au lait, noisettes entières et pointe de vanille malgache ; du gianduja au chocolat noir maison, éclats de nougat de Montélimar et dentelle de Quimper.

Comptez 39 €

• À retrouver dans les boutiques Pierre Marcolini. Plus d’informations sur https://eu.marcolini.com/fr/

Les oursons de Cémoi

L’authentique ourson guimauve de Cémoi ! Fabriqués dans le Nord à Villeneuve-d’Ascq, ils bénéficient du savoir-faire historique de cette entreprise qui voit grand pour les fêtes avec une boîte de 304 grammes d’oursons emballés individuellement.

7,20 €

• Plus d’informations sur https://www.cemoi.fr/