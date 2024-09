Rambouillet : plongez au cœur de l’intimité présidentielle des années cinquante

Musée de Rambouillet

Jusqu’au 30 septembre, le château de Rambouillet ouvre ses portes sur un pan méconnu de son histoire. Grâce à un partenariat inédit avec le Mobilier national, une exposition immersive nous transporte dans les années 1950, à l’époque où le château était la résidence d’été des présidents de la République.

Un écrin de modernité

Loin des clichés d’un château poussiéreux, Rambouillet se révèle sous un jour résolument contemporain. Sous l’impulsion de Vincent Auriol, le château se transforme en un véritable paquebot terrestre, reflet du savoir-faire français de l’époque. Les plus grands décorateurs, tels que Jacques Adnet ou André Arbus, ont œuvré pour créer un espace à la fois fonctionnel et élégant, où se mêlent confort moderne et raffinement classique.

Au cœur de l’intimité présidentielle

L’exposition invite le public à découvrir les coulisses du pouvoir. Le bureau de Vincent Auriol, reconstitué pièce par pièce, offre un aperçu de son quotidien. Les chambres d’amis, jamais dévoilées auparavant, révèlent l’attention portée aux détails et le souci d’offrir un accueil des plus chaleureux aux hôtes de marque. Le salon Médicis, quant à lui, témoigne de l’art de vivre à la française des années cinquante.

Un voyage dans le temps

Cette exposition est bien plus qu’une simple visite guidée. C’est une invitation à un voyage dans le temps, une plongée dans l’univers d’une époque marquée par l’optimisme et le renouveau. En parcourant les différentes pièces du château, le visiteur est amené à réfléchir sur l’évolution des goûts, des modes de vie et du rôle du chef de l’État.