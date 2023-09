Raymond Marabout : l’architecte qui a façonné Mantes-la-Jolie

Yvelines (78)

Jusqu’au 13 novembre 2023, le Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie (78), accueille une exposition temporaire consacrée à Raymond Marabout, un architecte emblématique de l’Art déco.

Cette exposition met en lumière le travail de cet architecte prolifique qui a marqué l’urbanisme de la ville au cours de la première moitié du XXe siècle.

Raymond Marabout, élève à l’École des Arts Décoratifs de Paris, a commencé sa carrière en tant que commis chez l’architecte Jules Deschamps, qui avait plusieurs chantiers à Mantes-la-Jolie. En 1913, il épouse la fille de Deschamps et devient rapidement une figure importante de l’urbanisme de la ville. En tant qu’architecte municipal à partir de 1922, il a travaillé en étroite collaboration avec le maire Auguste Goust pour résoudre la crise du logement due à l’accroissement de la population.

Au cours de sa carrière, Raymond Marabout a réalisé de nombreux projets, dont certains ont malheureusement disparu. Il a conçu des bains douches, des écoles, des immeubles HBM (habitations à bon marché) et des cités-jardins, contribuant ainsi à l’extension du centre historique de Mantes-la-Jolie et à la modernisation du logement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a également joué un rôle capital en construisant des abris pour protéger les habitants et en documentant les destructions causées par le conflit. Il a participé au plan de reconstruction de la ville avant de prendre sa retraite en 1953.

Musée de l’Hôtel-Dieu

L’exposition au musée de l’Hôtel-Dieu offre une plongée dans les années folles et l’entre-deux-guerres, mettant en valeur les réalisations de Raymond Marabout. Les visiteurs pourront découvrir ses magnifiques dessins, témoignages de son talent d’architecte artisan de la modernité. L’exposition présente également des photographies et des documents d’archives qui illustrent l’empreinte laissée par Marabout sur l’architecture urbaine de Mantes-la-Jolie, y compris dans les reconstructions des années 1940 et 1950.

Pour les jeunes visiteurs (âgés de 7 à 12 ans), un livret jeu est disponible à l’accueil du musée, leur permettant de découvrir de manière ludique l’univers de Raymond Marabout.

Exposition extérieure

En complément de l’exposition au musée, une exposition extérieure itinérante sur panneaux est proposée dans divers quartiers de la ville. Les panneaux, disposés à proximité des édifices construits par Raymond Marabout, permettent ainsi aux visiteurs de visualiser concrètement son travail et son influence dans différents quartiers de Mantes-la-Jolie. Après le boulevard Victor-Duhamel et la place Paul-Bert cet été, les panneaux seront présentés :

– Place Sainte-Anne : du 7 septembre au 6 octobre

– Place Henri-Dunant : du 6 octobre au 13 novembre

Le catalogue de l’exposition est disponible aux éditions Silvana Editoriale.