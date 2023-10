Renée ou la nature des choses : Marie Denis chez Chateaubriand

À Chatenay-Malabry, l’ancienne demeure de Chateaubriand est le lieu d’une exposition d’œuvres de l’artiste contemporaine Marie Denis, qui fait dialoguer les pièces de la maison avec la nature.

Galerie Alberta Pane – Mami Kiyoshi

Le domaine départemental de la Vallée aux Loups, ancienne propriété de François-René de Chateaubriand à Chatenay-Malabry (92), accueille une exposition artistique mettant en avant les œuvres de Marie Denis. Cette exposition, intitulée : Renée ou la nature des choses, se déroule tout au long de l’année, jusqu’en mars 2024 dans la maison de Chateaubriand. L’artiste contemporaine propose une célébration de la nature en invitant les visiteurs à redécouvrir la demeure de l’écrivain à travers son univers artistique.

Marie Denis, née en 1972, fait entrer la nature à l’intérieur de la maison de Chateaubriand et crée une rencontre entre son univers artistique et celui du lieu. Ses œuvres poétiques dialoguent avec la mémoire de la maison et résonnent avec la pensée et l’œuvre de Chateaubriand. Inspirée et nourrie de sa fréquentation du règne végétal par son enfance en Ardèche, Marie Denis explore et sublime la nature dans tous ses états. Elle utilise des matières naturelles ou recyclées pour fossiliser la nature et capturer l’image d’un monde de l’éphémère. Fait de photographies, de sculptures, d’imprimés, d’estampes ou encore de broderies, son travail artistique interroge notre rapport à la nature, à sa fragilité et à notre responsabilité envers le vivant sous toutes ses formes. « C’est vraiment une revisitation sincère et complète de 25 ans de travail. Je montre les trois quarts de mon œuvre », souligne-t-elle.

Détournements

L’exposition Renée ou la nature des choses met en scène la rencontre entre la demeure de Chateaubriand et le monde artistique de Marie Denis. Le parcours de visite, conçu par l’artiste, réinvente et détourne les aménagements traditionnels de la maison, offrant ainsi un regard nouveau sur ce lieu chargé d’histoire. Chaque salle de la maison rend hommage aux récits multiples qui s’y sont écrits, invitant les visiteurs à observer et contempler la beauté et la délicatesse des formes produites par la nature.

L’exposition est réalisée en partenariat avec la galerie Alberta Pane, présente à Paris et Venise ; elle s’accompagne d’une programmation culturelle : ateliers, lectures, conférences, visites, concerts, spectacles.