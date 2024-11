Renoir ressuscité : une expérience immersive au cœur de l’impressionnisme au musée Fournaise

Musée Fournaise

Le musée Fournaise de Chatou nous invite en ce moment à un voyage temporel exceptionnel. Grâce à une scénographie immersive mêlant réalité virtuelle et hologrammes, l’établissement nous plonge au cœur des années fastes de l’impressionnisme, lorsque les bords de Seine étaient le terrain de jeu de peintres comme Renoir, Monet ou Sisley.

La Maison Fournaise, berceau de l’impressionnisme

Au XIXe siècle, la guinguette de la famille Fournaise était bien plus qu’un simple lieu de détente. C’était un véritable atelier en plein air où les artistes venaient chercher l’inspiration. Renoir y a notamment réalisé son célèbre « Déjeuner des canotiers« , une œuvre emblématique de l’impressionnisme. Aujourd’hui, le musée Fournaise perpétue cet héritage en proposant une expérience immersive inédite.

Renoir en hologramme : un face-à-face inattendu

Le clou du spectacle ? Un Renoir en hologramme qui nous raconte sa vie, ses œuvres et ses inspirations. L’illusion est saisissante : le peintre semble réellement présent, nous livrant ses secrets d’atelier et ses anecdotes sur la vie artistique de l’époque. Cette rencontre virtuelle est une occasion unique de mieux comprendre l’homme derrière l’œuvre et de découvrir les coulisses de la création artistique.

Une expérience immersive pour tous

Au-delà de l’hologramme, le parcours propose une multitude d’activités interactives : réalité virtuelle, tablettes tactiles, peinture virtuelle… Le visiteur devient acteur et peut ainsi explorer l’univers de Renoir sous toutes ses coutures. Cette approche ludique et innovante séduira les amateurs d’art comme les néophytes.

Un voyage dans le temps

Grâce à la scénographie soignée et aux technologies numériques, le musée Fournaise nous transporte dans le passé. Nous déambulons dans les salles du musée, imaginant les discussions animées entre les artistes, le clapotis de l’eau sur les berges de la Seine… Une véritable immersion dans l’atmosphère de la fin du XIXe siècle.

Le musée Fournaise propose ainsi une expérience unique qui ravira les amateurs d’art et les curieux. En combinant histoire de l’art, technologies numériques et immersion, l’établissement offre un voyage dans le temps à la fois instructif et divertissant.