Restaurant j’Adore

Il est aussi improbable qu’étonnant de penser qu’il y aurait un hôtel 5 étoiles dans une ruelle peu passagère du quartier des Batignolles, juste à l’arrière du théâtre Hébertot. On ose à peine y entrer, rien ne laisse augurer l’image d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un spa : voilà donc un site qui pourrait aisément figurer dans un recueil des remarquables adresses cachées de la capitale.

Une décoration luxuriante

Poussez donc la porte : vous pénétrerez non pas dans un lobby mais dans une salle bar arrondie et décorée d’un gigantesque papier panoramique, qui transporte le nouveau venu au cœur d’une riche végétation. Le décor est aussi luxuriant qu’envoûtant : canapé en velours vert, marbre au sol formant une rosace, imposant lustre aux innombrables suspensions, arbres en plumes d’autruche.

Plus qu’un restaurant : une immersion gustative

Couplée à cette atmosphère unique, expérience culinaire vous attend, cette fois-ci à la table du restaurant. La dégustation du menu secret s’accompagne d’un test permettant aux clients de deviner deux des plats tout en ayant les yeux bandés !

Menu « Émotions » en 5 temps, ou menu « Séduction » en 7 temps, vous voilà comme un non-voyant, prêt à appréhender divers plats de poisson et de viande, afin de cerner les saveurs, les goûts.

Nous avons presque le sentiment que le chef Nader Hassan, passé par de prestigieuses maisons telles que le Peninsula, le Meurice ou encore l’Hôtel de Crillon, aurait comme une terrible envie de s’amuser avec ses convives…

Après une entrée de deux asperges vertes relevées de mayonnaise au wasabi, l’expérience immersive nous a conduit à deviner un beau tronçon de barbue (nous avons énoncé le Saint-Pierre au lieu du barbue). Il est accompagné d’une sauce crémeuse d’artichaut, d’un artichaut à la barigoule et d’un couteau dont la chair découpée est posée à même le couteau. Un plat d’une grande finesse.

La dégustation s’est poursuivi avec un médaillon de veau bien tendre et rose dans son jus de viande. En accompagnement, une délicieuse compotée d’oignons des Cévennes, tellement doux qu’ils en étaient sucrés. Le fromage prenait la suite, avec du Saint Nectaire, une poire et une demi-sucrine. La fin de ces délices culinaires a été, hélas, bien plus décevante avec le dessert : de la rhubarbe en compote et en morceaux avec des éclats de sablé breton.

Et une terrasse extérieure végétalisée

Cachée et donnant sur un mur végétal, la terrasse extérieure permet un court moment de dépaysement en plein cœur de Paris. Entre les cocktails (aux alentours de 17 €), les coupes de Deutz (à 15 €) ou les verres de vin, vous pourrez y trouver un large panel de choix.

En rouge, le verre de Graves, Château La Tour des Remparts 2014 est à 16 € et la bouteille à 75 €. De même, le verre de blanc, un Pouilly Fumé AOC 2020 La Moynerie Domaine Michel Redde & Fils, est à 16 € et la bouteille à 65 €.