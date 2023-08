Retour en 1909 grâce à l’exposition d’Albert Kahn : Rio – Buenos Aires 1909

Hauts-de-Seine (92)

Jusqu’au 19 novembre, le musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt (92) ouvre ses portes pour une exposition nocturne. Retraçant le voyage d’affaires entrepris par Albert Kahn lui-même, cet évènement promet de replonger le public dans l’époque révolue des années 1900, où l’Amérique du Sud devient le sujet d’une modernisation urbaine en plein développement.

Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine

Relatant le voyage d’affaires d’Albert Kahn, l’exposition entraîne le public dans une expérience unique, l’invitant à déambuler à travers les œuvres présentées. Les visiteurs sont entraînés dans un périple haut en couleur, les plongeant dans l’époque révolue de la modernisation urbaine d’Amérique du Sud.

600 photographies, 61 plaques autochromes et 3 minutes de film sont exposées, offrant divers supports aux visiteurs, les entraînant dans un périple haut en couleur. Cette déambulation visuelle et sonore nous plonge dans un véritable voyage dans le temps, nous invitant à explorer les trésors exposés. Les archives visuelles, soigneusement conservées par le musée, sont les témoins irréfutables de l’évolution rapide qu’ont connue les grandes villes sud-américaines. Chaque photographie raconte une histoire, un fait, une anecdote, dépeignant la transformation rapide des paysages urbains et de l’effervescence des activités quotidiennes dans 13 métropoles en plein essor : Porto, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis, Salvador de Bahia, Recife, Funchal, Lisbonne, Vigo.

Le public a l’opportunité de s’immerger dans l’histoire de chaque œuvre, laisser libre cours à son imaginaire et s’approprier pleinement des moments capturés par les images, emprisonnés entre quatre bords ne demandant qu’à être libéré par le public, ravivé par leur créativité.

En plus d’éveiller notre imaginaire, l’exposition a également pour objectif de nous inciter à réfléchir sur l’évolution des villes, ressentir l’atmosphère vibrant le changement, l’évolution, la nouveauté. L’exposition nocturne rajoute une touche particulière à l’exposition : l’ambiance tamisée et les jeux de lumière mettent en avant les photographies, créant un air envoûtant les visiteurs. Ils redécouvrent ainsi le passé des villes par leur imaginaire.