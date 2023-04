Rock en Seine 2023 fait son grand retour à Saint-Cloud

Hauts-de-Seine (92)

Rock en Seine

Le festival Rock en Seine revient cette année pour le plus grand bonheur des festivaliers ! L’événement qui fête ses 20 ans se déroulera les 23, 25, 26 et 27 août 2023 dans l’immense parc du domaine national de Saint-Cloud, à l’ouest de Paris dans le département des Hauts-de-Seine (92).

Le rendez-vous musical à ne surtout pas manquer, certains forfaits étant déjà épuisés… Et pour cause ! La programmation de cette édition 2023 est colossale et mérite que l’on s’y intéresse.

Tout en haut de l’affiche, on retrouve Billie Eilish, l’artiste pop de 21 ans qui a marqué les esprits avec son titre Bad Guy sorti en 2019. Reflet de sa génération, l’univers de Billie Eilish oscille entre l’ombre et la couleur, les mélodies tristes et les tubes déjantés. Un mélange explosif qui a propulsé la jeune interprète sur le devant de la scène. Elle est aujourd’hui mondialement reconnue et sa folie créative ne cesse d’attirer les foules.

Rock en Seine 2023, c’est aussi Florence + The Machine, Placebo et le duo de musique électronique The Chemical Brothers. Trois grands noms de la musique que l’on ne présente plus.

Sans oublier The Strokes, Foals, Yeah Yeah Yeahs et Bonobo… Bref, tout le fleuron de la musique pop-rock !

D’autres interprètes « coups de cœur » et musiciens plus indépendants seront bien sûr à découvrir, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles.

Côté talents français, on pourra se ravir de la présence de Christine and the Queens et du groupe L’Impératrice. Flavien Berger, Bertrand Belin, Lucie Antunes ou encore Zed Yun Pavarotti répondront également présents.

Une expérience signée Rock en Seine à vivre cet été !

Plus d’informations et billetterie sur https://www.rockenseine.com/