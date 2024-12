Roues libres, la grande histoire du vélo à Sceaux

Le département des Hauts-de-Seine présente l’exposition Roues libres, la grande histoire du vélo, jusqu’au 31 décembre 2024. Labellisée Olympiade Culturelle, cette réunion de cycles historiques prend place dans le cadre exceptionnel de l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux pour faire découvrir à tous les publics l’histoire fascinante de la bicyclette.

Camille Bergy/MDDS

Des origines de ce moyen de transport, né avec la draisienne au début du XIXe siècle, aux pratiques sportives et ludiques actuelles, tous les cycles seront mis à l’honneur ; histoire de coller à l’actualité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et le département des Hauts-de-Seine va proposer divers événements sur l’ensemble de son territoire, dont cette exposition qui ne compte pas moins de 25 cycles ayant appartenu à Robert Grandseigne, l’un des pionniers de l’aviation.

Ce fonds comprend notamment le vélocipède à vapeur de Louis-Guillaume Perrault considéré comme la première moto de l’histoire. Cet exemplaire unique a un statut qui confère à cette pièce une place de tout premier ordre dans l’histoire des techniques.

Des objets variés pour s’adresser aux spécialistes comme aux amateurs

Le propos de l’exposition abordera de nombreux sujets tels que les évolutions techniques ayant permis de passer de la draisienne aux vélos les plus récents, la variété des usages permis par le cyclisme, le sport et les nombreuses compétitions, mais aussi les jouets et les modèles pour enfants.

Si les véhicules constituent le cœur du projet, ils seront accompagnés d’une grande diversité d’œuvres et d’objets témoignant de leur histoire et de leurs usages. D’où la présence d’affiches, de peintures, de jouets, de brevets techniques exposés.

Le Domaine départemental de Sceaux

Le Domaine de Sceaux a été créé à la fin du XVIIe siècle par Colbert et son fils, le marquis de Seignelay.

Au tout début du XVIIIe siècle, il devint la propriété des princes issus de la branche naturelle des enfants de Louis XIV et de la marquise de Montespan : le duc du Maine et ses enfants, puis le duc de Penthièvre. Confisqué à la Révolution puis vendu, transformé en terre agricole au début du XIXe siècle, il fut réhabilité sous le Second Empire par le duc et la duchesse de Trévise.

Le département de la Seine le sauva de la spéculation immobilière en le rachetant, en 1923, afin de l’ouvrir au public. Le musée de l’Île-de-France, depuis devenu musée du Domaine départemental de Sceaux, y fut créé en 1937. Depuis 1971, ce domaine appartient au patrimoine départemental des Hauts-de-Seine, qui veille à son entretien et à sa mise en valeur.