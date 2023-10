Rugby ou Disney : le cinéma en fête en île-de-France !

Depuis le 8 septembre et ce jusqu’à fin octobre, le cinéma est en fête à Boulogne-Billancourt (92) pour la Coupe du monde de rugby, ainsi qu’au Grand Rex avec l’Écran POP !

Boulogne-Billancourt

La coupe de rugby en plein air dans les Hauts-de-Seine

Vous le savez tous, la 10e édition de la Coupe du Monde de rugby est organisée en France jusqu’au 28 octobre prochain !

En partenariat avec la section rugby de l’ACBB, la ville de Boulogne-Billancourt (92) se mobilise pour faire vivre l’événement sur écran géant et en plein air. Un écran de 70 mètres carrés est installé sur la pelouse synthétique de rugby du complexe sportif « Le Gallo » pour retransmettre en direct la coupe, avec un accès gratuit aux 7 matchs de la compétition. Des stands de restauration rapide sont également proposés dans un esprit « guinguette ». Outre les retransmissions de matchs, ces deux mois ont également une portée éducative et sociale.

L’accès au sport, notamment en milieu scolaire, est une des priorités de Boulogne-Billancourt, via notamment les 16 éducateurs sportifs de la ville, qui officient toute l’année dans 168 classes élémentaires. Initiation au touch rugby, doux et sans plaquage, stages, séances de rugby mixtes et job dating feront partie du programme. Des ateliers et séances de rugby à 5 seront proposés, auxquels participeront les joueuses et joueurs sans connaître leurs statuts professionnels respectifs. Personnes en recherche d’emploi, recruteurs et dirigeants d’entreprises se passeront donc la balle pour le simple plaisir du rugby, épaulés par les éducateurs de l’ACBB. Après la séance débuteront alors des sessions d’entretien de recrutement. Cette initiative est organisée en partenariat avec la Ligue Ile-de France de Rugby et Pôle Emploi.

· Au programme :

Samedi 14 octobre à 17h et 21h : Quart de Finale 1 et Quart de Finale 2

Dimanche 15 octobre à 17h et 21h : Quart de Finale 3 et Quart de Finale 4

Vendredi 20 octobre à 21h : Demi-Finale 1

Samedi 21 octobre à 21h : Demi-Finale 2

Samedi 28 octobre à 21h : Finale

· Stade le Gallo, 28 Rue de Sevres, 92100 Boulogne-Billancourt

L’Écran Pop au Grand Rex

En septembre 2017, un nouveau concept de divertissement faisait son apparition : l’Écran Pop popularisait en France la tradition anglo-saxonne du Sing-Along, créant ainsi le Cinéma Karaoké. Depuis, plus de 70 000 personnes ont participé à travers le pays à cette expérience joyeuse et fédératrice, pour célébrer sur grand écran les films musicaux cultes projetés en version karaoké. Après Mamma Mia ! Les Demoiselles de Rochefort, Grease, Bohemian Rhapsody, Dirty Dancing et West Side Story (1961), La Reine des Neiges des studios d’animation Walt Disney est le 7e film à rejoindre l’affiche du Cinéma Karaoké.

Lancement prévu le samedi 14 octobre dans la plus grande salle de cinéma de l’hexagone, le Grand Rex à Paris. D’autres événements similaires suivront dans plusieurs grandes villes de France afin de célébrer les 10 ans de ce grand classique mythique. L’Écran Pop La Reine des Neiges permettra à toutes les générations de (re)découvrir sur grand écran le 53e « Classique d’animation » des Studios d’animation Walt Disney et sa chanson phare « Let It Go » (« Libérée, délivrée » en français).

La Reine des Neiges sortait en France le 4 décembre 2013. Succès mondial, elle sera le plus grand succès d’animation de tous les temps au box-office seulement détrôné quelques années plus tard par La Reine des Neiges 2 des Studios d’animation Walt Disney.

· Le Samedi 14 octobre 2023 à 18h

· Le Grand Rex, 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris