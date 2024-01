Sagasdom, un incontournable salon de la gastronomie !

Sagasdom, cela vous dit quelque chose ? Il s’agit du salon de la gastronomie des Outre-Mer et des Cuisines du Monde, créé il y a une trentaine d’années, et qui aura lieu cette année du 26 au 28 janvier 2024.

Le but ultra-militant de cet événement est que l’art culinaire des Outre-mer soit enfin reconnu au sein du patrimoine français du goût. Une opportunité renouvelée de découvrir et déguster les saveurs des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de la Polynésie, fleurons de la gastronomie ultramarine française mais aussi celles, moins connues en France, de Mayotte, Wallis et Futuna.

Sagasdom, c’est naturellement le regroupement et l’association des meilleurs produits des Outre-mer, mais c’est aussi un lieu de rencontre unique pour les personnalités politiques, les présidents de chambres consulaires, les exposants qu’ils soient restaurateurs, traiteurs, artisans ou transformateurs.

Cette année pour la 9e édition, plusieurs points intéressants à la Porte de Versailles les 26, 27 et 28 janvier 2024 : la Martinique sera invitée d’honneur, et les épices et l’art de vivre aux Caraïbes seront la thématique principale.

Le Sagasdom propose également des animations très diverses, avec la participation de nombreuses personnalités, telles que celle d’Éric Briffard, chef exécutif de l’école internationale de cuisine Le Cordon Bleu, lequel établissement, dirigé par André Cointreau, vient d’installer des ateliers culinaires et des démonstrations de pâtisserie à l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde.

Côté ambassadeur 2024, c’est Stéphane Layani, PDG du Marché international de Rungis, qui a été choisi. D’autres personnalités telles que Yann Queffélec et Valérie Trierweiler viendront enrichir de leurs interventions aux moments forts du salon, ainsi que des chefs étoilés et élèves des lycées professionnels des 9 territoires des Outre-mer.

Plus que jamais, le Sagasdom s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable de la gastronomie française.