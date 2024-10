Saint-Denis célèbre les maths sous toutes leurs formes

Terraquée / Maths en ville

La ville de Saint-Denis se transforme en un immense terrain de jeu pour les amateurs de chiffres et de figures. Jusqu’au 13 octobre prochain, la huitième édition du festival Maths en ville invite petits et grands à découvrir les mathématiques sous un nouveau jour.

Organisé par la Compagnie Terraquée en marge de la Fête de la Science, cet événement gratuit offre un programme riche et varié : spectacles, ateliers ludiques, expositions interactives, conférences passionnantes… Les mathématiques sortent des sentiers battus et investissent tous les espaces de la ville : musées, médiathèques, librairies… Une occasion unique de renouer avec les chiffres et de les appréhender sous un angle original.

L’objectif ? Démocratiser les mathématiques et montrer qu’elles ne sont pas réservées aux seuls spécialistes. Car les mathématiques sont partout, dans notre quotidien, dans l’art, dans la nature. Le festival Maths en ville propose une approche ludique et accessible de cette discipline, en invitant le public à participer à des expériences concrètes et à échanger avec des scientifiques et des artistes.

Alors, prêts à explorer les mathématiques autrement ?