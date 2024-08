Jusqu’au 10 novembre 2024, la ville de Saint-Germain-en-Laye située dans les Yvelines (78) célèbre son riche héritage sportif à travers une nouvelle exposition patrimoniale intitulée :« Saint-Germain-en-Laye : Terre de sport. De François Ier aux Jeux olympiques ».

Musée municipal Ducastel Vera

L’exposition « Saint-Germain-en-Laye : Terre de sport. De François Ier aux Jeux olympiques » marque l’ouverture de l’Olympiade culturelle de la ville et offre une plongée fascinante dans l’histoire sportive de cette région, qui a toujours été une terre de prédilection pour diverses disciplines sportives.

Depuis l’aube des temps modernes, Saint-Germain-en-Laye a été un terrain de jeu privilégié pour les rois de France, attirés par l’air pur de ses hauteurs, son vaste parc et sa forêt luxuriante. François Ier et Henri II, entre autres, profitaient de la demeure royale pour s’adonner à la chasse et au jeu de paume dans les douves. Les enfants de la famille royale y apprenaient l’équitation, l’attelage et diverses activités de plein air, inscrivant ainsi la ville dans une tradition sportive séculaire.

Avec la Révolution, le parc est définitivement rendu aux habitants de la ville qui commencent à s’y promener et à y pratiquer une multitude de jeux sportifs. Le cerceau, la corde et les boules sont populaires parmi les enfants, tandis que les adultes préfèrent des activités plus calmes. Bientôt, le vélo fait son apparition, concurrençant les chevaux sur la terrasse et dans la forêt. Puis, les voitures suivent, au moment où les sports se structurent, les associations se créent, les règles se précisent, les compétitions naissent et les équipements sportifs se multiplient.

Le Stade Saint-Germanois, club omnisport, est créé en 1904 en lisière de forêt, autour du stade Georges-Lefèvre. Le football-rugby (ancien rugby) est le premier sport pratiqué à Saint-Germain-en-Laye, mais c’est surtout la section football, grâce au Paris Saint-Germain, qui est la plus célèbre. Cependant, d’autres sections sont tout aussi importantes, comme celle de hockey sur gazon créée en 1927, un club légendaire et multi-titré, résolument international, ou encore la section rugby, le MLSGP78, premier club des Yvelines.

La ville pratique tous les sports à tous les niveaux, depuis l’initiation scolaire jusqu’aux médailles olympiques. Tennis, course à pied, natation, golf, escrime, cyclisme et même voltige aérienne font partie des disciplines pratiquées à Saint-Germain-en-Laye. Cette diversité témoigne de la passion de la ville pour le sport et de son engagement à promouvoir une culture sportive accessible à tous.

En partenariat avec les Archives municipales, et grâce à des prêts du Musée national du sport, de la Bibliothèque nationale de France, des Archives départementales des Yvelines et de collectionneurs privés, cette exposition offre une riche collection d’artefacts, de photographies et de documents historiques. Les visiteurs pourront découvrir les débuts du sport à Saint-Germain-en-Laye, ses évolutions et ses succès, le tout dans un parcours interactif et éducatif.

L’exposition est labellisée « Olympiade culturelle », et l’entrée est gratuite. Un livret-jeux est également proposé aux enfants pour rendre la visite encore plus ludique et éducative. Ce rendez-vous est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’histoire sportive de Saint-Germain-en-Laye, de François Ier aux Jeux olympiques de 2024, et de se plonger dans l’héritage d’une ville qui a toujours fait du sport une priorité.