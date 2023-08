Salon de Montrouge 2023 : une nouvelle édition riche en découvertes artistiques

Hauts-de-Seine (92)

Du 5 au 29 octobre 2023, le Salon de Montrouge (92), évènement incontournable de l’art contemporain, accueillera sa 67e édition, honorant la créativité de 36 jeunes artistes sur les 1 500 m² du Beffroi de Montrouge.

Depuis sa création en 1955 par la municipalité de Montrouge, le salon de Montrouge vise à soutenir et encourager la scène artistique émergente, toutes disciplines confondues. Se positionnant aujourd’hui comme un acteur essentiel dans la promotion des nouveaux talents, il offre à ces derniers une plateforme unique pour exposer leurs œuvres et rencontrer un public varié, dont des professionnels du monde de l’art.

Pour l’édition 2023, les directeurs artistiques Guillaume Désanges et Coline Davenne ont réaffirmé leur ambition de transformer le salon en une vitrine de l’art contemporain, résonnant avec les préoccupations et l’actualité du monde artistique et de la société : le projet curatorial a ainsi pour objectif de créer un écosystème artistique dynamique et collaboratif. « Nous souhaitons que les bouleversements actuels de la société et du monde de l’art imprègnent l’esprit du salon », précise Guillaume Désanges. L’ambition du salon ? « Participer à un écosystème de l’art, dans une logique collaborative et vitale ».

Sélectionnés parmi plus de 2 000 candidatures pour la qualité de leurs travaux, les 36 talents retenus annoncent une édition riche en découvertes artistiques, offrant une palette créative variée et engagée. Une diversité de médiums s’offre aux spectateurs : tandis qu’Amine Habki s’inspire par exemple de savoirs-faires artisanaux marocains pour confectionner ses tapis colorés, nous plongeant dans un univers introspectif, Elen Hallégouët s’inscrit quant à elle dans l’imaginaire des églises et du folklore breton, à travers des sculptures de verre translucides et aériennes. On trouvera aussi de la photographie, avec le travail de Régis Samba-Kounzi, artiste militant qui s’intéresse aux minorités, à l’homosexualité et au combat contre le sida dans le continent africain, contrecarrant dans ses œuvres les représentations occidentales et entremêlant scènes d’une grande intimité et espaces collectifs.

Afin de soutenir ces talents le salon leur permet, grâce à des partenariats, de bénéficier de nombreuses opportunités pour développer leur carrière et leur visibilité artistique : des résidences, des bourses, des expositions, des éditions et même des acquisitions seront mises en place pour soutenir leur parcours créatif. Et pour accompagner au mieux l’ensemble des talents et lutter contre les phénomènes de précarisation, la ville de Montrouge a supprimé l’attribution et la remise des prix, mettant ainsi l’accent sur le soutien global à la création.

