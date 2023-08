Salon régional d’art photographique de Thiais : exposition de beautés minimalistes

Val-de-Marne (94)

Jusqu’au 31 août, Focale 50, une association d’artistes passionnés de photographie, dévoile son exposition inédite au Salon régional d’art photographique de Thiais. Mettant à l’honneur le minimalisme, l’événement transporte les visiteurs dans un univers épuré et contemplatif.

Jean-Luc Jeammes

Amateurs d’art visuel, esthètes en manque d’inspiration et professionnels sont invités à découvrir les séries photographiques capturées par les artistes de Focal 50, une association éclectique de photographes amateurs. Du calme apaisant d’un paysage naturel à la puissance graphique d’une architecture épurée, les œuvres aux scènes et instants aux lignes nettes et aux jeux de lumière subtils transporteront le spectateur dans un voyage visuel méditatif, dans la simplicité et la sobriété.

En déambulant dans les allées de cette exposition, les visiteurs auront également l’opportunité de découvrir les photographies primées lors de prestigieux concours, récompenses qui témoignent du talent des photographes de Focale 50, dont l’œil créatif leur a déjà permis de remporter un franc succès auprès d’un public de curieux comme d’experts.

On retrouvera parmi les participants à cette édition : Cyril Charleux, Sophie Mottu, Frédéric Martin, Benoît Paineau, Marc Lambert, Thierry Fuin, Sylvie Régnier, Carole Achard, Jean-Luc Jeammes, Daniel Gasser, Hubert Olivier et Jean-Jacques Lardoux.