S’apprêter pour exister : exposition « Séduction & Pouvoir » au Domaine royal de Marly

Yvelines (78)

Jusqu’au 27 août 2023, le musée du Domaine royal de Marly accueille la grande exposition « Séduction & Pouvoir : l’art de s’apprêter à la cour ». Entre robes, perruques et bijoux, venez découvrir la mode de l’Ancien Régime au sein même du domaine méconnu où Louis XIV a invité ses plus fidèles courtisanes, à l’abri des regards indiscrets !

Musée du domaine royal de Marly

Après une fermeture pour rénovation, le musée du Domaine royal de Marly (78) a rouvert ses portes en 2020 et propose aujourd’hui une exposition qui nous plonge dans l’univers de la coquetterie du XVIIe et XVIIIe siècle. Karen Chastagnol, directrice du musée du Domaine royal de Marly est co-commissaire de l’exposition au côté d’Anne Camilli. Elles proposent alors de se pencher sur les nombreux artifices qu’utilisaient les courtisans, allant des perruques au maquillage en passant par les éventails et les objets de galanterie.

Le souci du paraître est caractéristique du règne de Roi Soleil, les courtisans redoublant d’effort afin d’espérer s’attirer les faveurs du roi. La mode et la beauté tiennent une place primordiale puisqu’elles révèlent les usages sociaux et politiques des élites. Sous l’Ancien Régime, les accessoires de mode et de beauté traduisent un désir de séduction, une affirmation du pouvoir et la revendication du statut social. Chaque détail de l’apparence répond à des normes, des codes à respecter. Cette apparence devient alors un outil de communication non verbale entre les individus.

La séduction et le pouvoir sont étroitement liés comme le met à l’honneur cette exposition. L’exposition réunit une centaine d’accessoires de mode et beauté provenant des collections du musée national de la Renaissance d’Écouen, du MAD, du musée du château de Versailles et de Trianon, du musée du Parfum Fragonard, du musée de l’Horlogerie à Morteau, du musée des Beaux-arts et de la dentelle d’Alençon et de plusieurs collections particulières et d’entreprises. Cette multitude d’objets présentés témoigne des jeux de séduction et de pouvoir ayant lieu à la cour. Dans un monde où le paraître est le maître-mot, les enjeux amoureux, politique et religieux ne cessent de se mêler à la cour. Il s’agit d’une véritable compétition entre courtisans pour gagner les faveurs du roi. Les femmes font preuve de beaucoup d’imagination pour se démarquer avec broderies, broches, fards, mouches, et même parfums, des éléments indispensables pour la noblesse.

Au cours de l’exposition, le visiteur découvre les œuvres dans un parcours qui évoque de la tête aux pieds les différents objets auquel recourt le courtisan : coiffes, perruques, maquillage, parfums, ornements du vêtement, bijoux, objets de galanterie, chaussures.

Les diverses pièces exposées reflètent également l’évolution de la mode, et des mœurs, au cours des règnes successifs de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Au XVIIIe siècle, la culture de cour se transforme progressivement. La mode, les pratiques d’hygiène et les critères de beauté évoluent. Perruques et fards s’estompent pour laisser place à un naturel pourtant contradictoire à la cour.

L’exposition propose également une découverte sensorielle unique, de trois parfums caractéristiques des règnes des souverains ayant séjourné au Domaine de Marly. Ces fragrances créées par Bruno Jovanovic, parfumeur chez Firmenich, s’inspirent des codes olfactifs des différentes époques.