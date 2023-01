Se ressourcer au spa marin Thalasso Concarneau

Thalasso Concarneau

Interrogée, la directrice des établissements bretons de thalassothérapie Caroline Mahé-Léa le dit : « Depuis le Covid, la population, tous âges et sexes confondus, a besoin de se ressourcer, de retrouver les énergies vitales de son corps ; d’où la réussite des cures de thalasso et la création de nouveaux protocoles ». Et de poursuivre : « On n’a jamais autant vendu de cartes cadeaux ! ». Découverte du Thalasso Concarneau, tout proche de l’archipel des Glénan.

Au-delà de Lorient, à 15 minutes de Rosporden, ce centre quatre étoiles bénéficie d’un emplacement privilégié. Il donne sur la plage familiale des Sables Blancs, avec vue sur les sept îlots des Glénan et il est accessible à pied sur la « Ville Close », Concarneau, cette forteresse historique de la ville qui concentre de belles maisons en pierre et boutiques de kouign-amann, de cirés bretons et de sardines millésimées.

Hormis quelques œuvres d’artistes dans les lieux communs (bar, restaurant), le lieu s’intègre à la semi-brutalité du paysage et se retrouve dans les locaux par de la pierre, de l’ardoise et du bois. Il y a là un ensemble minéral qui rappelle la mer, le sable, les roches émergeant à peine de l’océan. Résidence ou resort, les chambres sont confort et très contemporaines dans leur épure, avec un mobilier contemporain et des teintes surfant sur le beige, le gris. 80 % des chambres du complexe géré par la marque Thalgo sont avec vue sur l’océan ; ce qui permet dès l’arrivée d’être immédiatement plongé dans un univers aquatique de détente.

Trois espaces de soin (cabines sèches, d’eau, d’enveloppements) se dispersent autour de deux piscines d’eau de mer chauffée à 32°, d’un parcours marin avec jets massants, cols de cygne, lits d’eau…

Le nouveau programme « Énergie des saisons »

C’est bien connu : les centres de thalasso ou de spa font le plein de clientèle en automne et au printemps. Lors de ces saisons, l’organisme montre plus qu’à une autre période des signes de faiblesse.

Thalasso Concarneau a donc mis au point un programme qui s’adapte au fil des saisons : élimination des toxines au printemps et boost du corps et du mental ; apaisement du mental et libération du corps en été ; harmonisation des énergies émotionnelles et stimulation de l’énergie défensive en automne ; méditation pour se retrouver en hiver et rééquilibrage global aux intersaisons.

Sur six jours et en 18 soins, le programme agit sur les méridiens corporels afin d’enlever ou de diminuer les blocages existants, pour relancer les énergies de manière durable. Au programme, des soins dits d’eau, comme le massage sous affusion d’eau chaude, le bain hydro-massant dans lequel on glisse une pastille énergisante, l’enveloppement d’algues sur matelas d’eau chaude et couverture pour une reminéralisation du corps ; des protocoles secs comme apprendre l’automassage, découvrir la sophrologie, la relaxation aux sons des bols tibétains, le cours de Qi Gong et la réflexologie ; des massages dispensés par un thérapeute et adaptés à votre problématique du moment. Avec les mains, les avant-bras, des bulles d’eau fraîche en verre, les étirements succèdent aux pressions et aux palpés en une vision holistique qui conduit à l’apaisement.

Côté gastronomie, le poisson est au menu chaque jour, et si vous voulez aborder le « bien manger en pleine conscience », des conférences et un programme spécifique existent bel et bien : « Différencier la faim émotionnelle de la faim physique », « Savoir pourquoi on mange et pourquoi on se jette sur tel ou tel aliment de manière convulsive » sont intéressantes à appréhender.

Thalasso Concarneau, 36 rue des Sables Blancs, 29900 Concarneau

Plus d’informations sur https://www.concarneau-thalasso.com/