Sélections gourmandes pour un shopping givré

Hauts-de-Seine (92)

Dessert préféré des Français, la glace est souvent présente en fin de repas. Mais attention aux appellations : si le terme « crème glacée » garantit la présence de matières grasses exclusivement laitières (lait, crème fraîche), celui de « glace » peut supposer la présence de matières grasses végétales comme le coprah, la coco ou la palme.

N’hésitez pas à consommer des glaces : produits sucrés peu caloriques, elles sont meilleures pour votre santé que la plupart des desserts. 2 boules de crème glacée apportent 180 calories et 2 boules de sorbet environ 100 calories. Le sorbet, qui contient en effet moins de 1 % de matières grasses (sauf pour celui à la noix de coco) est donc bien moins calorique que la crème glacée. Mais cette dernière est riche en calcium : 2 boules en apportent autant qu’un verre de lait.

Alors, où manger une bonne glace cet été ?

Nicolas Bernardé

Ce pâtissier de La Garenne-Colombes (92) est un spécialiste des cakes. Côté glaces, il vous propose donc des cakes glacés ; c’est-à-dire des glaces en forme de cakes. À côté du noisetté-chocolaté et de l’exotique à la framboise et fruit de la passion, on ne peut qu’être séduits par le cake glacé « le citronnier » : sous une coque de chocolat blanc parsemée d’éclats d’amande, une dacquoise avec glace vanille et sorbet citron relevée par de la meringue et une crème montée à la vanille. Comptez 28 € pour 6 pers.

2 place de la Liberté, 92250 La Garenne-Colombes

La Maison du Chocolat

Nicolas Cloiseau a confié à David Wesmaël de La Glacerie Paris le soin de retranscrire la volupté et l’intensité des matières premières qu’il travaille. Cela donne une glace au chocolat noir intense (80 %) et une superbe vanille marbrée de caramel. Pour les puristes du chocolat et de la vanille, le pot de 120 ml est à 7 €.

13 Rue du Temple, 75004 Paris

Enzo & Lily

Il faut le dénicher, ce glacier ! Lionel Chauvin, le petit-fils du célèbre Raymond Berthillon, a turbiné plusieurs années chez son grand-père. En pleine pandémie, il décide de se lancer et de créer sa propre marque, avec la volonté de rester un artisan-glacier employant des ingrédients haute gamme. Son credo : aucun additif, ni colorant, ni sirop de glucose.

Cela donne des sorbets débordant de saveurs, des glaces onctueuses et surtout des parfums salés inouïs tels que moutarde, homard, estragon, basilic, saumon, fondue de poireaux et jus d’huîtres, nori. Et dans une collaboration avec la maison Poilâne, des spécificités telles que la crème d’avoine glacée et noisette, le sorbet pêche des vignes et granola Poilâne ou la crème glacée vanille et crème de maïs. Le pot de 150 ml est à 5, 90 €.

2 Rue Auguste Macquet 75016 Paris

Amorino

Bienvenue chez le célèbre glacier italien à l’angelot et au cornet glacé en forme de fleur, qui offre 3 nouveaux parfums ultra-séduisants pour cet été : biscuit amaretti, cerise, pamplemousse rose et poivre rose. Pour avoir des fruits plein la bouche ! Cela vous coûtera 4, 20 € le cornet et 13 € le pot de 500 ml.

9 Rue Montorgueil, 75001 Paris

Maison Pierre Marcolini

Des glaces d’exception fraîchement turbinées devant vous, avec crèmes glacées (pistache, chocolat pur origine de Sao Tomé, vanille de Madagascar et son caramel régressif ) et 4 sorbets (coco, fraise, framboise et mangue-yuzu). Tous les parfums sont à tomber par terre ; ils parviennent à recréer le goût pur du fruit ou de la matière première. Comptez 6, 50 € pour 150ml.

89 Rue de Seine, 75006 Paris

Angelina

Que celui qui n’a pas craqué pour l’iconique Mont-Blanc d’Angelina lève le doigt ! L’emblématique dessert de la célèbre maison de la rue de Rivoli, qui a été créé en 1903, fait encore courir tous les gourmands de la planète : il s’agit de chantilly vanillée, de meringue, de crème et de vermicelles de marrons glacés : une merveille ! Aux côtés de nombreuses autres saveurs (citron pressé, framboise, poire, mangue, fraise en sorbet et chocolat grand cru 72 %, noisette du Piémont, vanille de Madagascar, café, caramel au beurre salé et pistache pure de Sicile en crèmes glacées), Angelina propose son Mont-Blanc en version glacée. À la coupe, si vous arrivez à avoir une place dans ce salon de thé, ou en pot à consommer immédiatement : 3, 50 € la boule, 5, 80 € 2 boules. Vous pourrez retrouver 8 adresses Angelina, dont deux à Versailles et une à Giverny.

Allée des Deux-Trianons, 78646 Versailles

Ladurée

Qui dit Ladurée dit macaron ! Normal donc que la pâtisserie décline son macaron en version glacée. La superstar Ladurée se révèle être une glace à la rose, entre deux coques de macaron également parfum rose, ou bien une glace au chocolat et éclats de fèves de cacao, entre deux coques de macaron à la vanille. La pièce est à 6,50 €, et l’on trouve de nombreuses boutiques à Paris et dans les aéroports d’Orly et de Roissy, à Giverny, Versailles et Serris dans le 77.

Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles