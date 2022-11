Si(Non)Oui ! : des performances aux 4 coins de l’Essonne

Essonne (91)

Le festival de performances artistiques Si(Non)Oui ! se tient en Essonne jusqu’au 30 novembre.

Collectif Culture Essonne

Organisé par le Collectif pour la culture en Essonne, et soutenu par le Conseil départemental de l’Essonne et la région Île-de-France, ce festival qui a lieu tous les deux ans invite à réfléchir autrement au spectacle artistique en invitant des artistes et des compagnies qui lui donnent des formes particulièrement variées, la performance artistique étant une forme basée sur l’action des artistes. Parmi les 16 représentations, des performances qui s’interrogent sur l’espace public, sur le corps, de la danse, une lecture musicale, des spectacles sonores où les spectateurs sont plongés dans le noir, une conférence performée.

Les performances, données par 11 artistes et compagnies, sont données dans 11 lieux de l’Essonne, notamment le Théâtre intercommunal d’Étampes, le Musée Dunoyer-De-Segonzac à Boussy-Saint-Antoine, différents lieux de l’université d’Évry, ou encore le Centre culturel Berthe Morisot à Saint-Germain-lès-Arpajon. Elles sont toutes gratuites mais les réservations sont recommandées. Deux représentations sont organisées dans le cadre scolaire.

Un mot d’ordre : se laisser surprendre !

• Festival Si(non)Oui !

Du 21 octobre au 30 novembre 2022

https://www.collectifculture91.com/sinonoui-2022/