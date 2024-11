Soirée magique au Moulin Rouge

Moulin Rouge-D.Duguet

Ne croyez pas que le Moulin Rouge est réservé aux étrangers, désireux de fantasmer face à des danseuses dénudées en costumes à plumes !

Le spectacle Féerie du Moulin Rouge est réellement magique et parmi les 600 000 spectateurs venus du monde entier, nombreux sont des Français qui ont compris la beauté du show, de ce French Cancan qui est plus moderne et actuel que jamais.

Piaf, Gabin, Sinatra, Minnelli se sont produits dans cette salle emblématique de la capitale créée en 1889. Aujourd’hui, quelque 60 artistes, 1 000 costumes à paillettes multicolores, et des musiques originales composent les tableaux qui évoluent dans de somptueux décors. Immortalisé par Toulouse-Lautrec, ce haut-lieu de la fête parisienne offre un divertissement inouï de créativité et de qualité esthétique que tout un chacun ne peut qu’admirer. Alors on ne peut que vous inciter à aller profiter de cette succession endiablée d’attractions mythiques.

À la scène des pirates succède celle du cirque, puis le french cancan et ses froufrous bleus, blancs, rouges et d’autres tableaux tout aussi gais les uns que les autres. Ces numéros emblématiques de la parade sont entrecoupés par d’incroyables duos d’acrobates se portant l’un l’autre sur une seule main. Et de nous offrir des prestations dignes des meilleures prestations des gymnases des Jeux olympiques.

À ce spectacle s’en ajoute un autre, celui de la salle et de l’assiette pour une soirée unique. Pas moins de 350 places positionnées en arc de cercle afin que chacun ait une vue complète sur la scène. Et c’est avant le début du spectacle que la fête commence, avec un dîner orchestré par un nouveau chef, Arnaud Demerville, qui reprend les commandes des pianos. Et ce chef-là n’est pas n’importe qui, puisqu’il détient le titre de « Maître cuisinier de France » et qu’il réussit à « sortir » chaque soir, avec une brigade culinaire d’une cinquantaine de personnes, de bons plats de cette méga-cuisine. Aussi, au palmarès de cette maison, la plus grande consommation privée de champagne, soit 240 000 bouteilles ouvertes chaque année avec des maisons telles que Ruinart, Pannier, etc.

Les menus varient selon les saisons et votre choix : Belle Epoque, Toulouse Lautrec …. On peut se régaler d’une assiette nordique avec saumon fumé, tarama, œufs de truite, blinis de sarrasin et ou d’un pâté en croûte maison au veau, volaille et foie gras. Suivent un médaillon de lotte piqué au chorizo ibérique et accompagné d’un risotto d’orge à la marjolaine ou un suprême de pintade et ses carottes au cumin, coulis de dattes, jus de citrons confits (plat principal au choix, comme l’entrée et le dessert). Pour finir sur une note douce, on conseille pavlova aux fruits rouges et baies de Séchuan ou mousse au citron vert et menthe, biscuit madeleine et gelée de cerise griotte. Et la féerie se poursuit, car tout le repas est au champagne !

On peut aussi dire un grand bravo au service qui est discret et impeccable avec un personnel polyglotte et attentionné.

Bien sûr, selon votre budget, plusieurs possibilités s’offrent à vous : venir seulement pour le spectacle (à partir de 85 € sans boisson), pour le spectacle + 1/ 2 bouteille de champagne (à partir de 120 €), pour le dîner et le show (à partir de 225 €), ou pour une soirée ultra prestige au balcon impérial (à partir de 445 €). Pour vivre un moment inoubliable, mieux vaut préférer la formule dîner et show !