Souscription nationale pour le Musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne

Alors que cette année les commemorations du 80e anniversaire de la Libération sont légion, le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne (94) se trouve en grand péril. Face à cette situation critique, une mobilisation exceptionnelle se met en place pour sauver cet important lieu de mémoire.

musée de la Résistance nationale

Des personnalités de renom telles que la comédienne Ariane Ascaride, le slameur Grand Corps Malade, le mathématicien Cédric Villani, et bien d’autres se rassemblent pour soutenir le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne.

Georges Duffau-Epstein, fils du résistant Joseph Epstein et président de la société des Amis du musée, lance un appel désespéré à la nation et au président de la République pour obtenir un soutien crucial.

Face à la crise financière due à la suppression des subventions municipales et territoriales, l’Association des Amis du musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (AAMRN) initie une grande souscription nationale. Cette campagne vise à mobiliser tous ceux qui valorisent l’histoire et les valeurs de la Résistance pour sauvegarder cette institution emblématique.

Depuis sa création en 1985, le musée de la Résistance nationale œuvre à transmettre la mémoire et les valeurs de la Résistance. Il conserve une collection exceptionnelle de plus d’un million de pièces, dont des trésors tels que la dernière lettre de Guy Môquet et l’original du poème « Liberté » de Paul Éluard. En 2020, le musée a emménagé dans de nouveaux locaux sur les bords de Marne, ce qui a conduit à une hausse de 35 % de sa fréquentation. Grâce à un parcours de visite renouvelé et une programmation culturelle dynamique, le musée s’affirme comme un acteur incontournable du rayonnement culturel du Val-de-Marne.

Malgré une hausse importante de la fréquentation et les nombreux projets pour 2024, année riche en commémorations, l’association se trouve en difficulté financière. Les subventions cruciales ayant été coupées, le musée risque de devoir fermer ses portes. L’AAMRN appelle donc à un soutien financier urgent de la part de nouvelles collectivités locales et de mécènes privés pour continuer ses activités et préserver ce patrimoine inestimable.

Le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne est un symbole vivant de notre histoire et de nos valeurs. La mobilisation nationale pour sa sauvegarde est essentielle. Rejoignez les nombreuses personnalités et citoyens engagés dans cette souscription pour garantir l’avenir de ce lieu de mémoire et transmettre aux générations futures l’héritage de la Résistance.