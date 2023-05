Switch Festival #7, musiques de création au théâtre de Vanves

Le théâtre de Vanves propose la nouvelle édition d’un festival de musique contemporaine dans un cadre intimiste, du 31 mai au 2 juin.

Switch Festival/Nicoperrin

Le festival Switch revient au théâtre de Vanves, mettant à l’honneur des musiciens sortant des sentiers battus, pour une musique contemporaine souvent à la limite de la pop, acoustique ou mixée, avec souvent la volonté de sortir du dispositif convenu du concert.

Ainsi de la performance que propose Gwen Rouger tout au long du festival : sous une tente, le public découvre un piano entièrement ouvert, toutes cordes dehors, et est invité à écouter autant qu’à participer à la création de la pièce en train d’être jouée. Réservation obligatoire, les jauges sont très limitées pour chaque créneau !

Plus classiquement, deux soirées de concert seront proposées lors du festival : le 1er juin, avec tout d’abord un concert de Mamie Jotax « joyeuse chimère syllabique », composée de Camille Maussion et Carmen Lefrançois, toutes deux au saxophone et au chant. À la suite, La Litanie des cimes, un trio constitué d’un violon, d’un violoncelle et de clarinettes, fera entendre ses contemplations harmoniques, improvisations libres et prières païennes.

Le 2 juin, Emma Kerssenbrock donnera son Dialogue impraticable, musique électronique aux « ambiances amniotiques » et « pulsations anxiogènes », qui questionne le rapport au public. La soirée se poursuivra avec un concert de l’ensemble 0, trio de différentes percussions et guitares acoustiques qui jouera son dernier disque Jojoni, composé de courtes pièces minimalistes et mélodiques, intimistes et ludiques. Le jeune groupe de jazz français Gars-Sûrs fermera le bal.

Enfin, tout au long du festival et jusqu’au 21 juin, la galerie du théâtre accueillera l’exposition PHASE_Perspective, série de capsules vidéo diffusées sur écran et sous casque. Disponible en accès libre, l’exposition est un prolongement vidéo de la performance scénique et musicale de David Merlo, mise en espace par Hugo Deverchère.