Tintin, américain millionnaire

Nous sommes encore loin des 111 M$ donnés le 15 mai 2019 à New York chez Sotheby’s pour les Meules de foin au crépuscule de Monet ; mais l’écart se creuse petit à petit. Le dessin original de la nouvelle couverture de Tintin en Amérique, réalisé par Hergé en 1942, a été adjugé 2 158 400 € par la maison de ventes Artcurial, assistée par Éric Leroy, le 10 février 2023. Comparons alors cette somme avec les 2,90 M€ qui se sont portés sur Le Christ présenté au peuple, une pointe sèche de Rembrandt, le 5 juillet 2018 chez Christie’s. Cette fois, l’intervalle entre le maître hollandais et le dessinateur belge s’est encore rétréci… Si nul ne doute de la présence de Rembrandt dans l’histoire de l’art, Tintin, le personnage créé par Georges Remi dit Hergé (1907-1983), à travers ses aventures de reporter, est quant à lui devenu universel.

Les œuvres d’Hergé connaissent plusieurs enchères millionnaires. Ce dessin (46 x 32,8 cm, encre de Chine, mine de plomb et gouache correctrice) est désormais considéré comme ayant enregistré le plus haut prix pour un dessin original d’Hergé en noir et blanc. Composé d’abord pour la couverture de l’édition grande image de 1942 de l’album Tintin en Amérique, il a été repris pour la couverture de l’édition couleurs de 1946. Nous devons l’opposer au projet de couverture de l’album Le Lotus bleu. Cette encre de Chine, aquarelle et gouache sur papier doublé sur papier japon (34 x 34 cm, avec pliures), réalisée en 1936, a été vendue 3,20 M€ par Artcurial, le 14 janvier 2021. Contrairement au dessin destiné à Tintin en Amérique, cette gouache destinée au Lotus bleu n’a pas été utilisée. Ce qui pourrait expliquer la différence de prix. En réalité, le phénomène tintinophile n’exige pas d’explication et Dieu sait s’il en existe. Cet engouement ne s’éteint pas, alors que pas une nouvelle aventure n’a été écrite depuis la disparition d’Hergé en 1983. Les albums des aventures de Tintin se vendent toujours aussi bien, mieux même. Les exégèses autour de lui nourrissent une bibliographie abondante qui, sans doute, entretiennent cet enthousiasme.

Tintin en Amérique est la troisième aventure du jeune reporter. Elle a d’abord été publiée en noir et blanc du 3 septembre 1931 au 20 octobre 1932 dans les pages du Petit Vingtième. La version couleur et actuelle de l’album est parue en juillet 1946. C’est l’album des aventures de Tintin le plus vendu dans le monde. Pour cette aventure Hergé a puisé dans un numéro spécial du Crapouillot d’octobre 1930, consacré aux Américains. On rapporte qu’il a aussi été frappé par l’ouvrage de Georges Duhamel, Scènes de la vie future (Mercure de France, 1930) duquel il a sorti l’une des plus fameuses scènes, celle des abattoirs Slift. La couverture de la première version représente Tintin à cheval en plein galop, maniant un lasso. La suivante, celle imprimée et colorée d’après le dessin, le montre ficelé à un portrait totem, tandis qu’un chef indien vocifère le désigne d’un doigt vengeur, levant un tomahawk dans son autre main.

Nous le savons, Tintin ne périra pas.

