Un dimanche de spectacles à Chamarande

Essonne (91)

Dans notre société en constante évolution, les frontières entre certaines disciplines tendent à s’effacer, laissant place à plus de liberté et de créativité. La compagnie Gongle, fondée en 2006 et la troupe « la horde dans les pavés » s’imprègnent de cet esprit et tentent de repousser les limites du théâtre traditionnel et de l’acrobatie. Mélangeant art, sport et musique, ils créent des spectacles inédits se déroulant à ciel ouvert, au sein des jardins du domaine départemental de Chamarande. Retenez la prochaine date: le 30 juillet !

Calips

Les artistes de Gongle ne se contentent pas de suivre les conventions établies, ils fracassent les codes pour les reconstruire à leur manière, ouvrant ainsi la place à de nouvelles perspectives. C’est en combinant différentes disciplines que la troupe souhaite faire de ses productions des œuvres uniques par leur originalité et leur engagement. Composée d’une circassienne, d’un athlète de street workout et d’une autrice, la compagnie utilise à bon escient cette diversité de compétences et d’expériences pour créer un laboratoire d’expérimentation, de collaboration et de création. Gongle ne se limite pas au divertissement, c’est également une organisation encourageant les réflexions artistiques et sociales, mettant en place des débats, des installations suscitant une certaine prise de conscience sur divers sujets politiques, sociaux… Nourrissant le dialogue entre différentes disciplines, ils créent, stimulent, inventent et questionnent, lors d’une déambulation dans l’espace public.

En partenariat avec le festival Paris l’été, la horde dans les pavés, un groupe de cinq acrobates danseurs et deux musiciens sprinteurs, offre le 30 juillet prochain une déambulation acrobatique dans l’espace public. Ouverte à tout public, cette balade guidée par les artistes propose une expérience unique mêlant acrobatie, musique, et balade. Au cœur de cette promenade, les artistes souhaitent guider les participants revisitant l’espace public tout en captivant leur imagination à travers leurs performances dynamiques et poétiques. Grâce aux techniques acrobatiques les circassiens explorent les possibilités infinies offertes par un environnement naturel. Les compositions des musiciens créent une atmosphère spéciale et envoûtante. Le mariage des deux domaines autour desquels se construit le spectacle captive tous nos sens et promet de transporter le public dans un univers hors du commun. Le spectacle se transforme en un véritable concert intimiste, audacieux et innovant.