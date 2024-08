Un hommage au théâtre de Molière : une comédie en phase avec le monde d’aujourd’hui

Le théâtre Jean Vilar situé à Suresnes en Hauts-de-Seine (92), vous accueille le samedi 14 septembre 2024 à 14 h pour rendre hommage au célèbre Molière avec Le Malade imaginaire.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Le metteur en scène et comédien, Tigran Mekhitarian, réussit son pari audacieux : adapter Le Malade imaginaire, chef-d’œuvre intemporel de Molière, en une pièce qui résonne avec les préoccupations contemporaines. Cette adaptation n’est pas seulement une relecture du texte classique, mais une véritable renaissance qui mêle tradition et modernité avec brio.

Tigran Mekhitarian pose cette question centrale, ouvrant ainsi une réflexion sur l’état de santé émotionnelle et mentale des individus dans notre société. À l’image d’Argan, le personnage principal de Molière, nombreux sont ceux qui se retrouvent aujourd’hui piégés dans des existences marquées par l’angoisse et la solitude. En explorant ces thèmes, Mekhitarian rend hommage à la capacité de Molière à ausculter les maux de son temps, des maux qui, de toute évidence, restent universels et intemporels.

Molière, en son temps, soulignait déjà la violence des rapports humains et les contraintes sociales imposées aux femmes. Tigran Mekhitarian ne se contente pas de souligner cette injustice, mais il la transpose habilement dans notre époque. Le personnage d’Angélique devient ainsi un symbole des luttes féministes contemporaines, évoquant les combats pour l’égalité des genres et la liberté de choix.

La force de cette adaptation réside également dans la capacité de Mekhitarian à réinventer la comédie-ballet. Alors que Molière intégrait la musique baroque à ses pièces, Tigran Mekhitarian ose remplacer cet élément par du rap, offrant ainsi une nouvelle dynamique et une énergie résolument moderne à la pièce. Cette fusion surprenante entre la poésie classique de Molière et la verve urbaine du rap crée un spectacle diablement inspiré, jouissif et intemporel.

Entouré d’une troupe de comédiens talentueux qui se lancent à corps perdu dans le grand jeu de la vie, Tigran Mekhitarian parvient à rebondir avec amusement sur les ressorts humoristiques de la pièce. Le public est emporté dans un tourbillon de rires et de réflexions, naviguant entre la critique sociale acerbe et l’absurdité comique propre à Molière.

En définitive, Tigran Mekhitarian offre avec cette adaptation du Malade imaginaire un hommage vibrant au génie de Molière. Il réussit non seulement à rester fidèle au texte originel, mais également à le transcender, en le plaçant en résonance directe avec les enjeux du monde d’aujourd’hui. Une performance diablement réussie, qui confirme le caractère intemporel et universel de l’œuvre de Molière.