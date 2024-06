Un hommage aux donateurs via l’exposition du château de Malmaison

Dans les Hauts-de-Seine, le musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau de la ville de Rueil-Malmaison organise une exposition jusqu’au 8 juillet 2024 nommée « Trésors et curiosité, hommage aux donateurs (1900-1980) ».

Réunion des musées nationaux

Jusqu’au 8 juillet 2024, le musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau met en avant, à travers une exposition, les principales pièces des 700 donateurs participant à la création et au développement des collections du musée. L’événement propose un panorama varié de différentes œuvres inédites.

C’est l’histoire de l’objet qui est mis en valeur notamment par son parcours laissant le visiteur s’intéresser au passé de l’objet qu’il visualise devant lui.

Les donateurs sont également mis à l’honneur. Il ne faut pas oublier que c’est grâce à eux que nos musées regorgent d’œuvres d’art. C’est donc pour cela que l’exposition a voulu les valoriser. Un portrait est dressé pour rendre hommage aux donateurs du château de Malmaison. Ledit portrait débute en 1903, date à laquelle le château a été donné à l’État par Daniel Iffla-Osiris, et se termine en 1979, année où une grande donation de nombreux souvenirs a été consentie par le Prince Napoléon et ses proches.

L’exposition permet aux visiteurs de découvrir les fameux donateurs, qui restent trop souvent dans l’ombre.

Ce sont les caractères collectifs et participatifs du musée et des collections que souhaite présenter l’exposition « Trésors et curiosité, hommage aux donateurs (1900-1980) ».

Venez donc vous immerger dans les souvenirs de Napoléon et de Joséphine au château de Malmaison !