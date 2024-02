Un verre, un vin, une fondation

Anferpor15

La Cité du vin à Bordeaux est éclairée par un lustre monumental composé de milliers de bouteilles. Il se veut, depuis son belvédère, être un phare et une fenêtre ouverte sur le territoire, et plus loin, sur le monde. La symbolique est belle, d’autant que le vin est universel. Nul n’ignore que la vigne et le vin ont sculpté nos terres. Et aussi nos vies, nos comportements, créant des traditions, et envahi nos imaginaires. Alfred de Musset disait : « J’aime le Bordeaux, surtout dans sa vieillesse ; j’aime tous les vins francs, parce qu’ils font aimer. » En écho, Colette avouait : « Je fis, adolescente, la rencontre d’un prince enflammé, impétueux, traître comme tous les grands séducteurs : le jurançon. » Avec ce dernier nous entrons dans l’histoire, car l’on dit que le futur Henri IV, roi de France et de Navarre ne fut certes pas baptisé au jurançon, mais que l’on en a humecté ses lèvres. On raconte encore que le maréchal de Richelieu, gouverneur de l’Aquitaine, n’étant pas au meilleur de sa forme, but un verre de vin de Bordeaux, s’en senti bien et voulut le faire partager au roi Louis XV, en lui faisant parvenir un tonneau. Le souverain l’apprécia et c’est ainsi que ce vin fut anobli à Versailles. Ces jolies histoires sont sans doute fausses, mais elles nous plaisent et nous incitent à lever notre verre, en apprécier la couleur, humer le parfum qu’il dégage et goûter enfin ce que les anciens nommaient nectar.

Voilà ce que l’on peut chanter dans la Cité du vin. Celle-ci a été inaugurée en 2016. Elle accueille en son sein la « Fondation pour la culture et les civilisations du vin. » Qui dit fondation dit levée de fonds. Associée à Sotheby’s, la Cité du vin a organisé en 2019 une première vente de vins qui remporta un certain succès. Forts de celui-ci, les deux protagonistes reviennent à la charge avec une vente en ligne qui se déroulera du 12 au 26 février 2024. La seconde édition de cette vente de charité proposera une soixantaine de lots, composés des vins et expériences œnotouristiques au sein de prestigieuses propriétés viticoles bordelaises et internationales. Chaque domaine participant à cette vente a généreusement fait don de ses lots à la Fondation.

Les enchérisseurs pourront tenter de se faire adjuger deux doubles magnums du millésime 2011 et 2015 de Château Le Pin, complété par un déjeuner au château pour 8 personnes avec la participation des propriétaires ou encore un lot du Château Cheval Blanc composé d’une impériale Château Cheval Blanc 2008, d’une visite-dégustation avec déjeuner au château pour 6 personnes. Voire un lot du Château Latour (un Jéroboam Château Latour 2012 et une visite-dégustation privée au château pour 6 personnes) , un autre de Tenuta dell’Ornellaia en Toscane (un Jéroboam Ornellaia 1988 et une visite-dégustation avec dîner à la propriété pour 6 personnes) ou encore une caisse du Domaine Clarence Dillon composée d’une verticale de 6 bouteilles et de 3 magnums. Avec Rabelais, notons que « jamais homme noble ne hait le bon vin. »