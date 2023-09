Un week-end culture en Essonne ? Testez la nouvelle application du département

Château de Jeurre

Pour accompagner vos week-ends découvertes, l’agglomération d’Étampois Sud-Essonne a cette année mis en place « My Vizito », une application mobile culturelle, première application du genre dans le département, repensée comme guide pratique afin d’explorer les trésors historiques de la région.

On a testé pour vous les déambulations culturelles proposées par ce nouvel outil, parfait pour une odyssée au cœur de l’Essonne : que vous souhaitiez plonger dans l’histoire de la cité royale d’Étampes ou explorer les villages de la région, l’application met toute une batterie de filtres à votre disposition pour créer un parcours sur-mesure : votre âge, le temps dont vous disposez, vos centres d’intérêt et même vos goûts culinaires !

Il est également possible d’utiliser des itinéraires prêts à l’usage. Différentes escapades sont ainsi proposées.

L’expédition « À la découverte des châteaux et belles demeures », vous entraîne par exemple dans une balade de 3h10, qui débute avec le château de Jeurre à Morigny-Champigny, dont la construction remonte à la fin du XVIIe siècle, et qui propose un parcours en 5 autres monuments remarquables, comme le château de Méréville et son magnifique parc, bel exemple de jardins pittoresques propres à la fin du XVIIIe siècle.

La promenade « Flânerie à l’ombre des clochers », nous invite, quant à elle, à la découverte des bâtisses et vestiges de l’architecture religieuse de l’agglomération. Vous pourrez ainsi admirer la Collégiale Notre-Dame du Fort d’Étampes et son remarquable clocher, qui témoigne de la genèse de l’architecture gothique, ou l’Église de la trinité Morigny-Champigny.

L’application offre au fil du parcours des renseignements sur chaque site d’intérêt, afin de découvrir en détail la richesse historique des lieux visités.

Une section « agenda », assure également de ne rien manquer durant le parcours