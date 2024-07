Une exposition estivale inédite sur l’histoire de l’aéronautique à Suresnes

Cet été, plongez dans l’univers fascinant de l’aéronautique et du spatial avec l’exposition Suresnes : 120 ans au service de l’aéronautique et du spatial.

Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes

Installée au MUS (musée d’histoire urbaine et sociale) à Suresnes dans les Hauts-de-Seine (92), l’exposition : Suresnes : 120 ans au service de l’aéronautique et du spatial, initialement présentée lors des Journées européennes du patrimoine 2023, revient jusqu’au 22 septembre pour offrir une rétrospective exceptionnelle sur l’épopée aéronautique du territoire.

Fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs associatifs et services de la ville de Suresnes, l’exposition est le résultat d’un travail conjoint de la Société d’histoire de Suresnes, l’association A.P.R.E.S. – Amicale des personnels retraités de l’établissement de Suresnes, l’association AIRitage, le MUS, les archives communales et les médiathèques. Cette synergie a permis de rassembler une richesse documentaire et patrimoniale sans précédent, retraçant 120 ans de progrès technologique et d’innovations dans le domaine de l’aviation et du spatial.

L’exposition se concentre particulièrement sur l’histoire industrielle du territoire, depuis les premiers ateliers et usines liés à l’aviation jusqu’à l’essor de l’industrie aérospatiale. Elle met en lumière la saga de l’entreprise Blériot, pionnière de l’aviation, et son évolution jusqu’à la participation aux grandes aventures aérospatiales contemporaines avec Airbus. Les visiteurs pourront découvrir des photographies et des documents historiques illustrant cette transition spectaculaire.

Grâce aux prêts d’œuvres du MUS et aux documents issus des archives communales, l’exposition offre une immersion complète dans les débuts de la conquête du ciel. Les visiteurs ont l’opportunité d’admirer des pièces rares et des témoignages visuels de cette époque pionnière, permettant une véritable plongée dans l’histoire.

Pour enrichir cette expérience, une série d’activités et une programmation culturelle sont proposées, spécialement conçues pour les jeunes et leurs familles. Ateliers pédagogiques, visites guidées et animations interactives permettront aux enfants de découvrir de manière ludique et éducative l’histoire de l’aéronautique et de ses acteurs.

Cette exposition estivale promet d’être un événement marquant, célébrant l’innovation, le progrès et l’histoire industrielle de Suresnes.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir ou redécouvrir l’incroyable aventure aéronautique de Suresnes et ses contributions significatives au domaine de l’aviation et du spatial.