Une exposition incontournable aux archives départementales des Hauts-de-Seine : « Au Stade ! Une histoire du sport »

Le département des Hauts-de-Seine (92) est fier de présenter sa grande exposition annuelle intitulée : « Au Stade ! Une histoire du sport dans les Hauts-de-Seine », à découvrir aux Archives départementales jusqu’au 31 octobre 2024.

exposition sport

Labellisé olympiade culturelle, cet événement gratuit explore le développement et la diversité des pratiques sportives à travers le département, exactement cent ans après les Jeux olympiques de Paris 1924, qui se déroulèrent en grande partie sur son territoire.

L’exposition couvre une multitude de facettes du sport dans les Hauts-de-Seine : des événements sportifs marquants, des champions locaux, la liesse populaire entourant les compétitions, et les clubs emblématiques. Elle met également en lumière le sport amateur et scolaire, soulignant ainsi la vitalité d’un territoire comptant aujourd’hui plus de 336 000 licenciés, 2 000 associations sportives et 379 athlètes.

Le sport moderne, importé d’Angleterre, trouve ses racines dans l’élite fortunée de la fin du XIXe siècle. Les premiers clubs sportifs émergent dans l’ouest parisien, avec des activités comme le canotage sur la Seine à Asnières et la toute première course cycliste de l’histoire au parc de Saint-Cloud, en 1868. Gravures, lithographies et archives illustrent la démocratisation du sport à partir de l’entre-deux-guerres, avec la construction de nouveaux équipements comme des hippodromes, vélodromes, et piscines. Le cyclisme devient alors un sport populaire, marqué par des courses emblématiques telles que le Tour de France, dont témoignent des photographies et affiches publicitaires anciennes.

Le stade de Colombes, aujourd’hui Stade départemental Yves-du-Manoir, est choisi pour accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris 1924, ainsi que les épreuves principales. Le Racing club de France, propriétaire du stade à l’époque, finance sa construction. Des archives déposées en 2023 aux archives départementales témoignent de cet événement historique. Pendant les Trente Glorieuses, le stade devient le théâtre des plus prestigieuses compétitions nationales de football, rugby, athlétisme, et hockey sur gazon.

L’exposition retrace également l’explosion de la pratique sportive au XXe siècle, soutenue par le département. Des archives documentent diverses compétitions, comme les étapes du Tour de France dans les Hauts-de-Seine, ainsi que des matches de rugby et de basket. Le sport de haut niveau alto-séquanais, avec ses grands champions et clubs emblématiques, est également à l’honneur. Les équipements sportifs ouverts à tous, dont certains deviendront des sites olympiques cette année, sont également mis en avant.

Venez découvrir cette exposition passionnante qui célèbre l’héritage sportif des Hauts-de-Seine, de ses débuts aristocratiques à son développement démocratique, en passant par les grands événements qui ont marqué son histoire.