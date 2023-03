Une note de sainte Thérèse d’Avila

Aguttes

Une note autographe de sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), a été adjugée 42 900 €, à Drouot, le 22 février 2023 par la maison Aguttes. Ce billet rédigé en catalan (53 x 73 mm, recto-verso) est présenté dans un cadre-présentoir double-face de bois noir, en forme de tabernacle. On peut voir dans la partie inférieure, d’un côté, une inscription sur papier : « Carta scritta di mano della nostra Santa Madre Teresa di Gesù » ; de l’autre côté, apparaissent de petites reliques reposant sur un coussin de velours rouge, avec une petite banderole portant l’inscription : « Ex Ossib S. Adiuti Protomartyris Ord. S. Francisci ». Ce saint Adiutus (Adjute) était un des cinq premiers martyrs franciscains tués au Maroc en 1220. Leurs reliques furent rapportées peu après au Portugal, et très vénérées avant leur canonisation en 1481. Selon l’expert, ce tabernacle fut probablement assemblé par ou pour une carmélite, vénérant Teresa comme une Sainte Mère ; il est scellé des deux côtés avec quatre cachets de cire rouge portant les armes non identifiées d’un cardinal.

En tête de l’autographe de Sainte Thérèse, on lit une inscription ancienne : « Carta scita a mano della … Teresa ». Nous avons eu la chance, il y a quelques années lors d’une visite dans la bibliothèque de l’Escurial, non loin de Madrid, de tenir entre nos mains avec une certaine émotion, un recueil de manuscrits autographes de sainte Thérèse d’Avila. Difficile de lire cette écriture serrée. Si les manuscrits autographes de la sainte sont rares, alors qu’elle a laissé de nombreux ouvrages tant biographiques que didactiques ou poétiques, ses représentations iconographiques sont en revanche nombreuses et, curieusement, ne semblent pas remporter d’enchères. Le dernier tableau, une huile sur cuivre sans doute de l’École française du XVIIe siècle (24 x 19 cm) dans un état médiocre, a été vendu 180 €, le 12 octobre 2021 à Neuilly par la maison Millon. Dans son iconographie, on reconnaît Thérèse d’Avila au Cœur portant le monogramme du Christ « I.H.S » ; et aussi par le collier qu’elle reçut des mains de la Vierge, et encore par une colombe, volant au-dessus d’elle ; par un crâne posé sur sa table voire un dard qui perce son sein. Parmi les autres attributs nous avons un clou ; un calice et une hostie suspendus dans les airs ; un plume à la main droite ; un livre posé sur pupitre dressé devant elle ; une flèche ou encore un angle qui lui tend la main durant son extase. C’est d’ailleurs cette scène qui est reproduite dans l’huile sur cuivre que nous citions plus haut.

