Une nouvelle édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis reviendra pour sa 39e édition, du 29 novembre au 4 décembre 2023.

Cette année, la thématique « La tectonique des corps » animera les œuvres et réflexions des auteurs, illustrateurs et éditeurs, lors de conférences, spectacles, espaces de lectures et d’une exposition immersive et interactive, nous invitant, littéralement, au mouvement.

Au programme, 250 artistes en rencontre, 2 000 autrices et auteurs en signature, et 400 éditeurs exposés, avec des intervenants venus de 3 continents : Europe, Amérique du Nord et l’Afrique.

Invitée spéciale de cette édition, la dessinatrice Albertine, aux personnages vibrants et colorés, ainsi que trois autres artistes internationaux nous ouvrent leurs univers, présentant les corps de personnages désarticulés, mélangés, toujours en mouvement.

Deux prix littéraires, « Les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse » et « La Grande Ourse », décernés par 36 jeunes lecteurs sélectionnés suite à un appel à candidatures, récompenseront 20 créateurs, répartis en 4 catégories : livre illustré, fiction juniors, bande dessinée et fiction ados.

Il sera également possible de suivre le Salon depuis son canapé, grâce à la Télé du Salon, qui proposera des directs et des émissions inédites sur l’actualité et les créateurs de littérature jeunesse.