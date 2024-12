Une plongée dans les archives de la danse au CND à Pantin

Le Centre national de la danse célèbre ses vingt ans en ouvrant grand les portes de ses archives. L’exposition « Pièces distinguées » invite le public à un voyage inédit au cœur de l’histoire de la danse, et ce jusqu’au 4 avril 2025.

Depuis sa création, le Centre national de la danse (CND), basé à Pantin (93) a patiemment constitué une collection exceptionnelle de documents témoignant de la richesse et de la diversité de la création chorégraphique. Dessins, photographies, vidéos, partitions, manuscrits, etc. ces pièces, souvent méconnues du grand public, sont autant de clés pour comprendre les coulisses de la danse, les processus de création, les enjeux esthétiques et les contextes historiques.

L’exposition « Pièces distinguées » propose un parcours en cinq temps, chacun offrant une perspective différente sur l’univers de la danse : créations, contextes, pratiques, métiers, regards, traverses et traversées.

L’originalité de cette exposition réside dans son approche : plutôt que de présenter une vision exhaustive de ses 250 fonds d’archives et collections particulières, les commissaires ont choisi de mettre en lumière un seul document par fonds. Des documents souvent méconnus qui sont reliés entre eux de manière inattendue. Ce parti pris permet de créer un dialogue entre les œuvres et de révéler des aspects insoupçonnés de l’histoire de la danse.

En arpentant les salles de l’exposition, le public est invité à voyager dans le temps et dans l’espace. Il pourra ainsi découvrir des œuvres de grands noms de la danse, mais aussi de nombreux artistes moins connus. Les documents présentés (esquisses, partitions, notes de mise en scène, extraits de répétitions, photographies, mais également contrat, planning, annonce d’emploi, mémo professionnel, compte rendu de réunion, etc.) offrent un aperçu de la diversité des pratiques chorégraphiques à travers le monde.

L’exposition « Pièces distinguées » est une invitation à découvrir les richesses insoupçonnées des archives du CND.