Une soirée musicale à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil

Le Festi’Val de Marne et la Maison des Arts s’associent à nouveau pour une soirée musicale le vendredi 13 octobre prochain à partir de 20h. Cet événement se déroulera à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil (94), située Place Salvador Allende.

Dans le cadre de la programmation du Festi’Val de Marne, l’artiste SKIA sera à l’honneur lors de cette soirée. Avec son nouvel EP intitulé : « Comme si j’avais », SKIA aborde des thèmes tels que l’amour, la passion, l’amitié et la peur de la trahison. Elle se mettra en scène sous la caméra de Dylan Alexis & Black Anouar, qui ont déjà produit son dernier clip « Résurrection ». SKIA offre un mélange de mélancolie et de vérité dans ses textes, tout en laissant place à l’imagination. Elle raconte également sa double vie d’artiste en 2023, alternant entre concerts et emploi alimentaire.

Par ailleurs, l’artiste parisien Doums, originaire du IXe arrondissement, sera également présent lors de cette soirée. Membre du collectif l’Entourage, Doums s’est rapidement fait remarquer dans le milieu du hip-hop français grâce à son style novateur, ses rimes riches et sa technique. Il a sorti plusieurs projets solo, dont « Pilote » en 2017 et « PULL À CAPUCHE ET BILLETS MAUVES » en 2022, qui ont rencontré un grand succès. Doums est connu pour ses collaborations avec d’autres rappeurs influents, tels que Nekfeu, Laylow, PLK et MHD.

À l’occasion de cette soirée, les artistes SKIA et Doums se produiront sur scène pour offrir un spectacle musical inoubliable. Le public pourra découvrir les nouveaux titres de SKIA ainsi que les morceaux emblématiques de Doums.

Rappel

– Lieu : Maison des Arts et de la Culture – Place Salvador Allende – 94000 Créteil

– Date : Vendredi 13 octobre 2023 à partir de 20h

– Public concerné : Amateurs de musique, fans de SKIA et de Doums