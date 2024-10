Urbex, mode d’emploi pour explorateurs urbains à Noisy-le-Grand

Benoît Nigel

Imaginez-vous, armés de votre curiosité et d’une bonne paire de chaussures, explorer des lieux oubliés et bâtiments abandonnés renfermant les histoires les plus incroyables. Une aventure à mi-chemin entre Indiana Jones et les Ghostbusters. Eh bien, c’est un peu ça, l’urbex ! Une activité qui mêle exploration, photographie et une bonne dose d’adrénaline.

C’est que qu’entendent nous faire vivre Benoît Nagel et Chrixcel, grâce à leurs photographies autour des vestiges rencontrés durant leurs voyages en Europe, et à travers à une promenade immersive.

En effet, à cette occasion, une initiation à la photographie urbex sera proposée au public, en partenariat avec Noisy Images et Odette Galerie. Guidés par un intervenant et un photographe, ils vous apprendront les codes et risques liés à la pratique, ainsi qu’une foule d’anecdotes des explorateurs urbains.

Il sera possible de traverser plusieurs lieux :

• Samedi 16 novembre et samedi 30 novembre de 14h à 16h : de la Villa Cathala au Domaine de Villeflix, abritant la maison « Goujons » utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Samedi 23 novembre et samedi 7 décembre de 14h à 16h : de la Villa Cathala à travers la Villa du jeu d’Arc.

Le public sera également invité à assister à la conférence d’une heure et demie, « L’exploration urbaine, loisir innocent ou contre-culture ? », par Nicolas Offenstadt, le samedi 9 novembre de 16h30 à 18h.