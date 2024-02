Valentine Delessert, éminente mondaine et égérie

Paris (75)

DR

Lors d’une dernière chronique, nous avons évoqué Valentine Delessert (1806-1894), à propos du portrait que fit d’elle le peintre Ary Scheffer (1795-1858), et qui a été adjugé 73 400 €, à Boulogne-Billancourt, le 21 décembre 2023 par la maison Jonquet. Petite-fille du financier et marquis Jean-Joseph de Laborde, fille du comte Alexandre de Laborde (1773-1842), homme politique et archéologue, Valentine de Laborde épousa, le 1er juin 1824, Gabriel Delessert (1786-1858), issu d’une dynastie de banquiers et qui fut préfet de police de Paris de 1836 à 1848. Ils eurent deux enfants, Cécile (1825-1887), aquarelliste, et Édouard Delessert (1828-1898), peintre, archéologue et pionnier de la photographie, qui n’eurent pas de descendance.

Elle-même artiste, Valentine Delessert tenait un salon dans son hôtel de Passy, y recevant tout ce que comptaient les milieux artistiques et littéraires de son temps. Si, elle semble n’avoir prêté ses traits qu’à peu de peintres, à l’exception d’Ary Scheffer et d’Amaury Duval (1808-1885), dont le pastel et rehauts de blanc sur traits de crayon noir (65 x 48,5 cm), a été vendu 2 190 € à Drouot, le 3 décembre 2021 par la maison Thierry de Maigret, elle a, en revanche inspiré nombre d’écrivains. Proposer Mérimée (1803-1870), dont elle fut la maîtresse, l’immortalisa dans certains de ses personnages, comme avec Madame de Pirenne dans Arsène Guillot. Dans ce conte moral, il est question de péché, de rédemption et d’amour. Ce récit parut pour la première fois dans le recueil titré : Carmen (Michel Lévy frères, Paris, 1846), dont l’exemplaire de Valentine Delessert, relié en plein veau glacé vert, avec sur le premier plat le nom Valentine inscrit en italiques dorées, encadré de 4 filets dorés et d’une roulette à froid, a été vendu 35 000 €, à Drouot, le 10 avril 2008 par la maison Giquello.

Valentine Delessert, qui fut la première femme a être admise dans la Société des bibliophiles françois, faisait relier par Trautz-Bauzonnet les exemplaires de sa bibliothèque en veau glacé de différentes couleurs, le premier plat frappé de son prénom en italique. En 1851, Valentine rompit avec Mérimée pour les bras de Maxime du Camp (1822-1894), ami de Flaubert (1821-1880). Ce dernier rencontra naturellement Valentine, qui lui servit de modèle pour Mme Dambreuse dans L’Éducation sentimentale. Ce qui n’était guère flatteur dans ce personnage féminin de si grande dame aux belles manières, décrite comme une redoutable dissimulatrice. Un exemplaire de l’édition originale de ce roman (Michel Lévy Frères, 1870), relié en demi-percaline chagrinée verte, a trouvé preneur à 500 €, à Lyon, le 5 décembre 2023 chez Debaecque & Associés. Valentine apparaît encore dans Les forces perdues (Michel Lévy frères, 1867) de Maxime du Camp, dont nous n’avons vu qu’un exemplaire présenté à la vente, avec une estimation de 100 €. Quant à Charles de Rémusat (1797-1875), dernier homme de cœur de Valentine, il ne semble pas s’être épanché sur les qualités de sa dernière dame dans les Mémoires de ma vie. Il est vrai que celles-ci ont été largement « rétrécies » pour être publiées.