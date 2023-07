Vingt ans après en manuscrit

Paris (75)

L’édition originale de la suite des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas (Baudry, 1845, 10 vol. in-8), comprend au total 3 180 feuillets imprimés. Un exemplaire relié en demi-veau gris, avec dos ornés, pièces de titres en maroquin caramel et couvertures jaunes conservées, a été adjugé 20 000 € à Drouot, le 5 juin 2015 par la maison Doutrebente. Un autre exemplaire relié en demi-chagrin, dans un état un peu usé, présenté également comme édition originale mais paru l’année suivante (chez J.-B. Fellens et L.P. Dufour en 1846) a été vendu 30 € à Drouot (online), le 16 mai 2023 par la maison Boisgirard-Antonini. Cette édition est en réalité la première à être illustrée et comporte 37 planches hors texte gravées, de nombreuses vignettes, lettrines et culs-de-lampe. Nous ne connaissons pas le nombre de pages de cette dernière édition, mais l’agréable collection Nelson, au cartonnage sous percaline ivoire, dans un format poche, aligne 1 141 feuillets pour deux tomes.

Ce calcul n’a d’autre but que de tenter d’évaluer l’écriture en comparaison avec l’impression. Le Manuscrit autographe de Vingt ans après, suite des Trois Mousquetaires, constitué de 90 feuillets in-folio sur papier bleu clair (écrits seulement au recto), numérotés de 1 à 88, auxquels s’ajoutent deux feuillets notés 33 bis et 50 bis et deux feuillets présentant au verso des ajouts de texte de quelques lignes, a été adjugé 106 240 € à Drouot, le 2 juin 2023 par la maison L’Huillier & Associés. Les feuillets ont été repliés en deux et glissés dans une chemise souple portant l’indication « Manuscrit d’Al. Dumas – 20 ans après – 1er Vol. »

Le manuscrit, qui comporte des ratures et des corrections en surcharge, représente le texte intégral des onze premiers chapitres de l’édition originale du roman et correspond au texte du tome 1 et du début du tome 2. Devant l’immense succès obtenu par Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas envisagea une suite qui parut en épisodes dans le quotidien bruxellois Le Siècle. Des éditeurs belges, notamment G. Stapleaux, profitant de ce que les droits n’étaient pas encore réglementés, lancèrent sur le marché des éditions non contrôlées par l’auteur. Pour Vingt ans après, une « préfaçon » fut lancée sur le marché dès la fin de la publication du feuilleton, avant même que l’éditeur en titre, Baudry, n’ait achevé la façon. Mieux encore, cette « édition détournée » fut réimprimée en 1847, avec cette adresse bibliographique : « Bruxelles, Livourne & Leipzig, Méline, Cans et Compagnie, 1847 ; 4 tomes in-18 reliés en 2 volumes, 1329 pp. »

Hélas, Vingt ans après ne connut pas le même engouement que Les Trois Mousquetaires. Dumas ne désespéra pas et entreprit avec la collaboration d’Auguste Maquet une nouvelle suite, Le Vicomte de Bragelonne (Michel Lévy, 1848-1850, 28 volumes). Dumas prévoyait encore une suite, Le Comte de Vermandois, du nom d’un fils de Louis XIV et de Louise de La Vallière, mais qui ne vit jamais le jour.

