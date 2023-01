Visite des quartiers chinois et découverte de leur histoire en Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis (93)

DR

Le 22 janvier prochain marquera le jour du Nouvel An Chinois, placé sous le signe du Lapin. L’occasion de redécouvrir la culture chinoise et son influence en Île-de-France, et notamment en Seine-Saint-Denis (93).

Avant de voyager au cœur de ces festivités, haro sur les visites organisées par le guide Donatien Schramm pour découvrir l’histoire de certains lieux en lien avec la communauté chinoise.

À la découverte du textile chinois au cœur d’Aubervilliers (93)

« De Gennevilliers à Montreuil, cette présence est effective et reconnue. Mais c’est à Aubervilliers que la visibilité en est la plus grande, avec dans les années 2000, la création de deux centres d’affaires liés au textile et des centaines de grossistes dans les rues adjacentes ».

À la tête de ces affaires, ceux que l’on appelle les « Chinois d’Aubervilliers » : ils travaillent dans la confection, le textile et proposent ainsi une vente importante de vêtements, faisant de ce lieu un véritable « Rungis de la mode ».

Donatien Schramm, « sinophone et sinophile », propose des visites pour faire connaissance avec ces professionnels du textile ; « une communauté bien plus diverse qu’il n’y paraît ! ».

Une balade enrichissante, avec arrêt gourmand et dégustation de bouchées et autres galettes typiques de certaines régions chinoises.

Plus d’informations en cliquant ici

Le quartier asiatique de Belleville

Retrouvez Donatien Schramm pour une nouvelle visite, cette fois-ci dans Paris, à Belleville. Grâce à sa connaissance du quartier et à sa maîtrise du mandarin, ce guide vous fera partager l’histoire des habitants et des commerçants asiatiques de ce lieu. Codes, rites, histoire de l’immigration chinoise : une immersion dans un quartier à part, multiculturel, avec au programme des découvertes et des échanges avec les habitants.

N’hésitez pas à opter pour un repas sur place, dans un restaurant typique de votre choix !

Retrouvez toutes ces visites sur https://www.tourisme93.com/ et https://exploreparis.com/fr/