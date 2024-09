Vo-Vf 2024 : quand Gif-sur-Yvette défend la traduction

La 12e édition du festival Vo-Vf, qui met en avant la littérature étrangère traduite en français, se tiendra une fois de plus en Essonne, du 4 au 6 octobre.

Vanessa Hié

Le festival Vo-Vf invite les amoureux de la littérature à un voyage autour du monde. Comme à son habitude le festival met à l’honneur les traducteurs et traductrices, ces artisans méconnus qui donnent vie aux œuvres littéraires étrangères en français.

L’écrivain et journaliste Sorj Chalandon parraine cette édition, placée sous le signe de l’engagement. Sa littérature, mêlant intimement fiction et réalité, résonne particulièrement bien avec l’esprit du festival. Éric Boury, traducteur de l’islandais, sera mis à l’honneur. Il fait découvrir une littérature méconnue, riche en émotions et en descriptions de la nature. Craig Johnson, célèbre auteur de polars américains, viendra lui aussi partager sa passion avec le public français.

Des femmes, des mots, des combats

Les éditions Des femmes – Antoinette Fouque fêtent leurs 50 ans et seront présentes pour présenter leur catalogue féministe. Juliette Frustié, jeune traductrice talentueuse, sera notamment de la partie pour évoquer sa traduction du Portrait d’aujourd’hui de Hilda Doolittle.

Le festival Vo-Vf ne propose pas que des rencontres avec des auteurs. C’est aussi l’occasion de :

• découvrir des cultures lointaines : musique et littérature persanes, voyage en langue quechua, etc. le festival propose une véritable immersion dans des univers culturels variés ;

• s’initier à la traduction : des ateliers ludiques et passionnants permettront au public de découvrir les secrets de ce métier ;

• rencontrer des professionnels du livre : éditeurs, traducteurs, libraires, etc. tous se réunissent pour partager leur passion et échanger avec le public.

• découvrir la littérature jeunesse : une programmation spéciale est dédiée aux plus jeunes, avec des ateliers et des animations autour de la littérature japonaise.

Le festival Vo-Vf défend une traduction de qualité, réalisée par des humains et non par des intelligences artificielles. Le collectif En chair et en os sera présent pour sensibiliser le public à cette problématique.