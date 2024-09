WeToo festival : un rendez-vous culturel et militant à ne pas manquer

Du 11 au 15 septembre 2024, le WeToo festival investira le Point Fort à Aubervilliers et le Centre Culturel Nelson Mandela à Pantin.

We Too festival

Le WeToo festival est un événement culturel, à la programmation riche et variée, bien plus qu’un simple festival, c’est une véritable célébration de la diversité, de la liberté et de la créativité féminine.

Le WeToo festival est né il y a cinq ans de la volonté d’un collectif de femmes artistes de se libérer des contraintes et des discriminations persistantes dans le monde de la culture. Fatiguées de ne jouer que les 8 mars et 25 novembre, lassées des excuses du type « désolé les filles, j’ai déjà mon spectacle de femmes pour la saison ! », et confrontées à un plafond de verre qui limite les subventions et les postes à responsabilité, ces artistes ont décidé de créer un espace où elles pourraient pleinement s’exprimer et être reconnues.

Pendant cinq jours, le festival proposera une multitude d’activités : spectacles pour adultes, adolescents et enfants, ateliers, concerts, DJ sets, performances, tables rondes, marchés et bien d’autres surprises. Chaque événement est conçu pour mettre en avant le talent et la diversité des femmes artistes, tout en abordant des thématiques féministes et sociales actuelles.

Le WeToo festival est fondé sur une alliance de femmes, d’artistes et de féministes. Mais son engagement ne s’arrête pas là. Même si aucune des membres de l’équipe de direction n’est queer, le festival défend les droits LGBTQIA + et intègre des artistes de cette communauté. De même, bien que toutes les organisatrices soient valides, une attention particulière est portée à l’accessibilité du festival. Lutte contre le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et les violences de classe : toutes ces causes sont au cœur du WeToo festival.

Les organisatrices du WeToo festival ne hiérarchisent pas leurs luttes. Elles n’ont pas besoin de vivre une oppression pour la percevoir et la combattre. Grâce à leur empathie et à leur lucidité, elles s’efforcent de comprendre les systèmes oppressifs et les violences structurelles qui en découlent. Le féminisme leur a appris à appréhender la réalité dans toute sa complexité, à voir toutes les discriminations, pas seulement celles qui les concernent directement.

Les organisatrices du WeToo festival lancent un appel aux hommes cisgenres : devenez des alliés actifs ! Ne restez pas passifs, rejoignez le mouvement et contribuez à la lutte contre les discriminations. Les outils existent, et sinon, créez-les ! Cette révolution vous concerne aussi. Ensemble, nous pouvons rebattre les cartes d’une société patriarcale et discriminante.

Le WeToo festival est un projet politique ambitieux. Il vise à créer une grande alliance joyeuse et inclusive, le seul avenir possible. Ce n’est pas une utopie naïve, mais une nécessité vitale pour un monde plus juste et équitable.

Rejoignez-les du 11 au 15 septembre 2024 pour célébrer, réfléchir et agir ensemble. Le WeToo festival vous attend pour cinq jours de découvertes, de partages et de luttes communes. Soyez libres, soyez éveillés, soyez présents.