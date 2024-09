Yann Guillarme est de retour sur scène avec son spectacle « LIBRE », un one-man-show où l’humour se mêle à une réflexion profonde sur la liberté individuelle.

Théâtre de la Clarté

« LIBRE », est un one-man-show qui vous promet de vous faire rire aux éclats tout en vous invitant à une introspection sur les contradictions et les paradoxes de la vie moderne. Rendez-vous le jeudi 3 octobre 2024 à 20 h 30 pour une soirée inoubliable !

Qu’est-ce que la Liberté selon Yann Guillarme ?

Libre : adjectif. Se dit d’une personne qui a le pouvoir, le droit de décider et d’agir par soi-même, quitte à faire du reggae en étant blanc et chanter « Babylon veut nous censurer » alors qu’on ne sait même pas ce qu’est Babylone !

Yann Guillarme explore cette notion avec une sincérité désarmante et un humour décapant. Libre de porter des lunettes fumées, d’être en couple depuis 20 ans avec… qui déjà ? Libre d’être de gauche tout en espérant devenir riche pour fuir en Suisse et se beurrer la biscotte sous le soleil de l’évasion fiscale. Libre de le penser ou non.

Yann Guillarme se révèle à travers ses paradoxes : un peu beauf, un peu gay mais quand même complètement hétéro. Il assume ses pensées et ses contradictions et vous les livre sans filtre sur scène. Libre à vous de les prendre…

Venez, venez, venons libres comme nous sommes, libres tant qu’on est vivant, libres tant qu’on peut aimer et rire. Yann Guillarme vous attend pour partager ce moment de liberté et de rire ensemble.

Ne manquez pas cette occasion unique de voir Yann Guillarme dans « LIBRE ». Un spectacle qui vous fera rire tout en vous touchant au plus profond de votre être. Venez nombreux, riez, réfléchissez, et surtout, soyez libres !

Réservez dès maintenant vos places et préparez-vous à une soirée mémorable où humour et liberté seront au rendez-vous.