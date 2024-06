Yvelines : les Journées européennes de l’archéologie au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les samedi 15 et dimanche 16 juin 2024, venez découvrir ou redécouvrir le musée d’Archéologie nationale situé à Saint-Germain-en-Laye.

Inrap

Les Journées européennes de l’archéologie, en partenariat avec l’Inrap, ont pour objectif « de faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de cette discipline scientifique mais également de sensibiliser le grand public au patrimoine archéologique, à sa protection et à sa valorisation ». De nombreuses activités gratuites sont prévues pour petits et grands pour vous permettre une immersion au cœur de l’histoire et de découvrir les secrets de l’archéologie.

Au programme :

Le village des savoir-faire et des métiers accueillera des ateliers participatifs et démonstratifs gratuits pour petits et grands, pour découvrir les techniques et les métiers de l’archéologie.

Ateliers pour les enfants de 3 à 5 ans

Les enfants de 3 à 5 ans pourront s’essayer au dessin préhistorique grâce à des pochoirs et des éléments naturels tels que le charbon ou l’ocre (15 participants maximum – durée : 1h – dimanche 16 juin à 11h, 14h30 et 16h) ou encore s’essayer au jeu de la javeline, à l’épée et au bouclier tels de véritables petits écuyers grecs (15 participants maximum – durée : 30 mn – samedi 15 juin et dimanche 16 juin à 10h30, 11h15, 12h, 12h45, 14h et 14h45).

Ateliers pour les enfants à partir de 6 ans

Les enfants à partir de 6 ans pourront notamment découvrir la carpologie et l’archéozoologie qui consistent à étudier les graines et les ossements d’animaux découverts lors de fouilles archéologiques et d’étudier les relations avec l’Homme (6 participants – durée 45 mn – dimanche 16 juin à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h). Ils pourront également apprendre à réaliser un jeton en laiton selon la technique de frappe des monnaies celtiques (20 participants maximum – durée : 15 mn – samedi 15 et dimanche 16 juin à 10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30), fabriquer leur propre carreau de fresque selon la technique de la fresque romaine (12 participants maximum – durée : 1h – samedi 15 et dimanche 16 juin à 10h30, 11h50, 13h30, 14h50 et 16h10)

Ateliers pour tous (à partir de 8 ans)

Muni d’un casque de réalité virtuelle vous pourrez visiter la célèbre grotte de Lascaux (10 participants maximum – durée : 1h – samedi 15 et dimanche 16 juin à 10h30, 12h, 13h30, 15h et 16h30). Les plus téméraires s’essayeront à la chasse paléolithique grâce à l’initiation au tir au propulseur (15 participants maximum – durée 45 mn – samedi 15 et dimanche 16 juin à 10h30, 11h30, 13h15, 14h15, 15h15 et 16h15) et pourront même participer à un concours de tir au propulseur (30 participants maximum – durée : 1h30 – samedi 15 et dimanche 16 juin – ouverture des inscriptions à 10h, concours enfants à 15h, concours adultes à 16h).

Animations

Outre les ateliers, de nombreuses animations et démonstrations sont prévues à l’occasion des journées européennes de l’archéologie.

L’association Gladius Scutumque vous fera ainsi découvrir les jeux olympiques antiques avec notamment la reproduction d’un char de course antique (samedi 15 et dimanche 16 juin en continu de 10h à 17h). Les Vikings seront aussi à l’honneur avec des démonstrations de jeux de force et la présentation de leurs armures (samedi 15 et dimanche 16 juin en continu de 10h à 12h, de 13h à 15h et de 15h45 à 17h30).

Visites libres ou guidées du musée

Enfin les journées européennes de l’archéologie peuvent être l’occation de découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du Musée d’archéologie nationale. Seront ainsi accessibles les collections du Néolithique, de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, ainsi que l’exposition temporaire « D’un monde à l’autre ». La projection du documentaire « Autun, les vestiges de la Rome gauloise » aura également lieu samedi 15 juin à 14h30, dans l’auditorium du musée (durée : 50 mn).