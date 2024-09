Yvelines : les sorties les plus insolites des Journées du patrimoine

Marre des musées traditionnels et des visites poussiéreuses ? À l’occasion des Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains, la rédaction vous propose une sélection de 5 sorties insolites au cœur des Yvelines !

L’éclectique Désert de Rez

C’est à la fin du XVIIIe siècle que François de Montville, un homme des Lumières passionné d’architecture, de botanique et de musique, créa ce parc paysager aux inspirations éclectiques. Les créations architecturales qui s’y cachent s’inscrivent dans un parcours éducatif retraçant différentes cultures et courants de pensée : styles chinois, orientaux, antiques, disciples de l’éthique, des encyclopédistes, des Lumières, de l’écologie, la franc-maçonnerie, etc. Un joyeux regroupement à découvrir lors d’une déambulation musicale pendant ces Journées du patrimoine !

Dans le secret du temple maçonnique Bailly

Tout le monde a déjà entendu parler des francs-maçons. Mais avez-vous déjà visité un de leurs temples traditionnels ? La ville de Versailles en donne l’occasion, avec la visite d’un temple en activité depuis 1892 et toujours vivant. La visite commence par la projection d’un document illustré présentant la maçonnerie (15 minutes) et se poursuit par une visite du temple, une mini-conférence, suivie d’un échange au cœur même du temple. Les personnes intéressées pourront rencontrer individuellement une maçonne ou un maçon.

L’onirique Parc aux étoiles

Envie de prendre de la hauteur ? Le céleste parc aux étoiles propose une visite de son espace muséographique de 700 m2, nous faisant voyager dans l’univers en une suite de 34 dioramas en lumière noire et en trois dimensions. Un instant pour vivre les grands moments de conquête spatiale et redécouvrir les étapes de formation de l’univers.

L’étonnante chaufferie du réseau de chaleur de Versailles

La chaufferie Verséo nous ouvre exceptionnellement les portes de sa machinerie le samedi 21 septembre pour découvrir les installations et le fonctionnement du réseau de chaleur de Versailles ! Au travers d’une visite guidée, les membres de l’équipe Verséo nous révèlent les secrets de l’alimentation en chauffage et en eau chaude sanitaire de près de 11 000 équivalents-logements versaillais !

Trois créneaux horaires sont disponibles : de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 14h à 15h sous condition d’inscription.

Atelier brique crue dans l’ancienne cité des dieux (Diodurum)

Découvrez à travers une visite guidée les vestiges de La ferme d’Ithe, une authentique ferme cistercienne des XIe-XVe siècles. Elle se situait dans l’ancienne agglomération gallo-romaine Diodurum, qui se trouvait au carrefour de plusieurs voies antiques. Et quelle meilleure façon d’être au cœur de cette architecture gallo-romain qu’avec les ateliers brique crue, proposés par la ferme à l’occasion des Journées du patrimoine ?