Yvelines : Plongée dans le patrimoine architectural des entreprises

Yvelines (78)

À Montigny-le-Bretonneux (78), deux expositions présentent le patrimoine architectural de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dans un domaine souvent méconnu : celui du travail.

C. LEBON, J. BIAUGEAUD / Archives départementales des Yvelines, Fonds EPA SQY

Jusqu’au 5 novembre 2023, Saint-Quentin-en-Yvelines, foyer économique de l’ouest parisien, se dote d’un événement culturel original : l’Archiweek. Initiée par le musée de la ville, cette manifestation explore la riche architecture tertiaire de la région, en mettant l’accent sur les structures emblématiques d’entreprises et leurs contributions au paysage urbain.

Trente ans d’architecture d’entreprises à Saint-Quentin-en-Yvelines

Située sur le quai François-Truffaut à Montigny-le-Bretonneux, entre le 10 octobre et le 5 novembre, cette exposition extérieure met en valeur l’esthétique de ces bâtiments. La vitalité économique de la région est exposée à travers une série de photographies et de plans, révélant le talent des maîtres de l’architecture moderne. Avec une entrée libre sur le parvis du MumEd (musée et médiathèque), cette exposition est une véritable immersion visuelle dans des travaux architecturaux souvent méconnus de l’agglomération.

Archives et entreprises

Les archives départementales des Yvelines, situées avenue de Lunca à Montigny-le-Bretonneux, offrent, quant à elles, une exploration plus intime et historique du patrimoine architectural. Du 7 octobre au 4 novembre, les visiteurs peuvent accéder gratuitement à une sélection soignée d’archives, de photos anciennes, de maquettes et de plans. Les fonds proviennent du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et des Archives départementales. En plus de cette riche documentation, une série de clichés dévoile la vie à l’intérieur des entreprises de la région, offrant une perspective unique sur l’héritage économique de Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’Archiweek, soutenu par la DRAC Île-de-France – ministère de la Culture, témoigne non seulement de l’importance architecturale de Saint-Quentin-en-Yvelines mais aussi des enjeux de mémoire, de valeur esthétique et de développement durable. Une occasion unique pour les habitants et les visiteurs de redécouvrir et célébrer le patrimoine local.